إطلاق موسم جديد من مسلسل ربات البيوت الحقيقيات في دبي

بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل التليفزيوني الأمريكي الشهير ربات البيوت الحقيقيات، وتصدره حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت شركة برافو Bravo إطلاق موسم جديد من المسلسل في دولة الإمارات العربية المتحدة تحت عنوان ربات البيوت الحقيقيات في دبي ومن المقرر أن يتم عرضه عام 2022.

ونشرت الشركة عبر حسابها الرسمي على تويتر فيديو للمسلسل، وعلقت عليه قائلة: «احزم حقائبك للحصول على أول امتياز دولي أصلي لربات البيوت من برافو، ربات البيوت الحقيقيات في دبي».

Pack your bags for Bravo's first original international Housewives franchise, The Real Housewives of Dubai! Bravoholics, we're leaving the hashtag up to YOU! Tweet using #RHODubai or #RHODXB to cast your vote, we'll be announcing the winner on Friday! pic.twitter.com/BlHIJAyVZV — Bravo (@BravoTV) November 1, 2021

ربات البيوت الحقيقيات يجسد حياة الترف والثراء

مسلسل ربات البيوت الحقيقيات يجسد حياة ربات البيوت الثريات أصحاب الطبقات العليا الذين يعشن حياة مترفهة، وهو سلسلة دولية لتلفزيون الواقع، حيث يتكون من 11 مسلسلًا في الولايات المتحدة، و15 مسلسلًا دوليًا، وجرى بثه لأول مرة عام 2010 في مدينة بيفرلي هيلز بكاليفورنيا، وكان من بطولة كل من كايل ريتشاردز، أدريان مالوف، كيم ريتشاردز، ليزا فاندربومب، وغيرهم من الفنانين.

المواسم السابقة من ربات البيوت الحقيقيات

وخلال المواسم السابقة من مسلسل ربات البيوت الحقيقيات جرى عرضه في أكثر من مقاطعة داخل الولايات المتحدة الأمريكية منها مقاطعة أورانج بكاليفورنيا، ومقاطعة كولومبيا، وبيفرلي هيلز بكاليفورنيا، ومدينة نيويورك، وأتلانتا بجورجيا، وبوتوماك في ماريلند، ونيوجيرسي، وميامي بفلوريدا، ودالاس بتكساس، وولاية يوتا بأمريكا، وكذلك عدد من الدول والمدن خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

أبطال النسخ السابقة من ربات البيوت الحقيقيات

ولعل أبرز بطلات النسخ السابقة من مسلسل ربات البيوت الحقيقيات كل من: تايلور أرمسترونغ، وكاميلي غرامر، وأدريان معلوف، وكيم ريتشاردز، وليزا فاندربامب، ويولندا حديد، وبراندي غلانفيل، وجويس جيرو، وإيلين ديفيدسون، وإريكا جين، وليزا رينا، وكاثرين إدواردز، وجارسيللي رويسي، وكاثي هيلتون.