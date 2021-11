إطلاق موسم جديد من مسلسل ربات البيوت الحقيقيات في دبي

بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل التليفزيوني الأمريكي الشهير ربات البيوت الحقيقيات، وتصدره حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت شركة برافو Bravo إطلاق موسم جديد من المسلسل في دولة الإمارات العربية المتحدة تحت عنوان ربات البيوت الحقيقيات في دبي ومن المقرر أن يتم عرضه عام 2022.

ونشرت الشركة عبر حسابها الرسمي على تويتر فيديو للمسلسل، وعلقت عليه قائلة: «احزم حقائبك للحصول على أول امتياز دولي أصلي لربات البيوت من برافو، ربات البيوت الحقيقيات في دبي».

Pack your bags for Bravo's first original international Housewives franchise, The Real Housewives of Dubai! Bravoholics, we're leaving the hashtag up to YOU! Tweet using #RHODubai or #RHODXB to cast your vote, we'll be announcing the winner on Friday! pic.twitter.com/BlHIJAyVZV