لقاح موديرنا يزيد من خطر الإصابة بالتهاب القلب.. والصحة الفرنسية تحذر

دعت الهيئة العليا للصحة في فرنسا، اليوم الثلاثاء، إلى عدم استخدام لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا «كوفيد 19» لمن هم دون سن الـ30، وذلك بناء على دراسة فرنسية أجرتها مؤسسة «إيبي-فار»، التى وجدت أن لقاح «موديرنا»، يزيد بشكل طفيف من خطر الإصابة بالتهاب القلب لدى الشباب.

دعوة الشباب لعدم تلقي لقاح «موديرنا»

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، قال مدير مؤسسة «إيبي-فار»، محمود زريق، إن لقاح موديرنا، يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب التي يعاني منها المريض بعد أسبوع من التطعيم، خاصة عند الرجال أقل من 30 عاما.

لقاح «موديرنا» يزيد من خطر الإصابة بالتهاب القلب

وذكرت صحيفة «لو موند» الفرنسية، أن الدراسة ركزت على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 50 عاما، خلال الفترة بين 15 مايو إلى 31 أغسطس الماضيين، كما كشفت النتائج عن تحديد 919 حالة التهاب عضلة القلب و 917 حالة التهاب غشاء التامور، مضيفًا أنه لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات بين هذه الحالات بعد تطعمهم.

وذكرت قناة «بي إف إم» الإخبارية الفرنسية، اليوم أن التقارير الصحية تؤكد على نتائج الدراسة حول لقاح «موديرنا» المسبب لخطر حدوث هذين المرضين في غضون 7 أيام بعد تلقي اللقاح، متابعًا أنه تم مقارنة كل حالة بـ10 أشخاص لم يعانوا بالهاب في عضلة القلب، من نفس السن والجنس ومناطق الإقامة، وكذلك تم مقارنة حالات الاستشفاء من التهاب عضلة القلب أو التهاب التامور بين الملقحين وغير الملقحين في حالات أخرى مماثلة.

توصيات جمعية الصحة العالمية عن لقاح «موديرنا»

وفي سياق متصل، أوصت جمعية الصحة العالمية المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما، بتلقي لقاح «فايزر»، سواء كان تطعيما أوليا أو معززا، بحسب موقع قناة «روسيا اليوم».