ليلى علوي عن وفاة أحمد خليل: مش قادرة أصدق من كتر ما بحبه

حرصت الفنانة ليلى علوي على نعي الفنان أحمد خليل، والذي رحل عن عالمنا منذ ساعات متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، وكتبت عبر حسابها الخاص بـ«فيس بوك» أن الكلمات تعجز عن نعي ورثاء فنان عملت معه في واحد من أهم أعمال عمرها وهو حديث الصباح والمساء.

وأضافت علوي، أن عملها مع خليل في حديث الصباح والمساء كان أول تعامل معه، ولكنها أكتشف أنه ممثل حقيقي وصادق وعبقري وإنسان راقي جدًا في تعاملاته، مؤكدة أنه من أعظم الشخصيات التي عملت معهم.

وتابعت علوي: «مش قادره أصدق من كتر ما بحبه وبفتكر كل لحظة خير معاه، رحمة الله على الفنان العظيم أحمد خليل وربنا يصبر زوجته الجميلة وأهله وأحبابه، وداعًا عطا المراكيبي أحلى عطا في حياتي».

رحيل أحمد خليل متأثرًا بفيروس كورونا

ورحل عن عالمنا الفنان أحمد خليل صباح اليوم، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، الذي أُصيب به أثناء تصويره مسلسل إلا أنا حدوته حكايتي مع الزمان، حيث دخل بعدها خليل إلى المستشفى لشعوره بأعراض كورونا، وغادره بعد تحسّن حالته لاستكمال العلاج في المنزل، إلا أنّه فاجأ جمهوره ومحبيه أمس، بدخوله المستشفى مرة أخرى بعد تدهور حالته الصحيّة، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بها، وتم تشيع جنازته بعد ظهر اليوم من مسجد الشرطة في الشيخ زايد.

نجوم الفن ينعون احمد خليل

وخيم الحزن علي الوسط الفني فور إعلان خبر وفاه الفنان أحمد خليل، حيث تحولت صفحات عدد كبير من نجوم الفن إلى دفتر عزاء.