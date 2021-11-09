تعرف على وصية الفنان أحمد خليل الأخيرة

يبحث الجمهور عن وصية الفنان أحمد خليل، بعد وفاته صباح اليوم إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، خلال تصوير أحدث أعماله حكايتي مع الزمان، حيث أنه توفي في المستشفى، وأقيمت صلاة الجنازة عليه منذ قليل بعد صلاة الظهر.

وصية الفنان أحمد خليل

وقد أوصي الفنان أحمد خليل قبل وفاته الأجيال الجديدة بأن تلتزم بأصول المهنة، وقال في أخر حوار له مع «الوطن»، «أتمنى أن يلتزم الجميع بأصول المهنة، ويكرسوا تفكيرهم بتقديم رسالة هادفة وواضحة للجمهور، وأن يحترموا المشاهد مثلما احترمهم عندما قرر أن يتابعهم، والابتعاد عن الأعمال المبتذلة التي تقدم في الوقت الحالي، والالتزام بتقديم فن راق هادف».

حقيقة إلغاء عزاء أحمد خليل

ولم يتم تحديد موعد عزاء الفنان أحمد خليل حتي الوقت الحالي، وقد علمت الوطن من مصادر مقربة من الفنان الراحل أنه طلب من أقاربه عدم إقامة عزاء له بعد وفاته.

إصابة الفنان أحمد خليل بكورونا

وقد أصيب الفنان أحمد خليل بفيروس كورونا، وتم نقله إلى المستشفى مرتين على مدار الساعات الماضية، المرة الأولى تحسنت حالته الصحية، وبمجرد تحسن حالة الفنان أحمد خليل سمح الأطباء له بمغادرة المستشفى والعودة لمنزله.

ولكنه شعر أحمد خليل بالآم شديدة، أمس الأثنين، وبتواصله مع طبيبه المعالج طالبه بالتوجه إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية، ولكن وافته المنية، صباح اليوم الثلاثاء.

أخر أعمال الفنان أحمد خليل

جسد الفنان أحمد خليل دور زوج الفنانة ميرفت أمين خلال حكاية حكايتي مع الزمان ضمن أحداث مسلسل إلا أنا، والتي تطلب الطلاق منه في الحلقة الأولى إثر معاناتها من تراكمات سابقة في حياتهما، حيث يسعى لمصالحتها وعودة علاقتهما كما كانت، لتوافق مع وضع عدد من الشروط الصعبة لتحقق مطلبه، وتتوالى الأحداث.