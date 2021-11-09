الممثل الهندي زين إمام ينعى أحمد خليل

نعى الفنان الهندي زين إمام، الفنان أحمد خليل، الذي توفى صباح اليوم إثر إصابته بفيروس كورونا، عن عمر يناهز الـ 80 عامًا، داخل أحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر.

وكتب الفنان الهندي زين إمام، عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، معلقًا: «تعازينا لوفاة الممثل المصري أحمد خليل».

الممثل الهندي زين إمام ينعي أحمد خليل

وقال زين إمام، إنه لم يعرف الفنان أحمد خليل شخصيًا بينما هو متابع جيد للعرب ونجوم العرب، إذ أنه علم من أحدى أصدقائه من الوسط الفني العربي، إذ يرى إنه من الضروري مشاطرة الجميع أحزانهم.

وقال زين إمام، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه شعر بحالة حزن شديدة، عندما علم بأمر وفاة الراحل أحمد خليل، إثر فيروس كورونا، وخاصة أنه فقد ابن عمه الذي بمثابة شقيق له، في إعصار كوفيد 19، الذي أصاب الهند منذ عدة أشهر، لذا فيروس كورونا يسبب له الكثير من الألم حينما يتوفى أثرها شخصا ما.

وتابع زين إمام، أن خليل هو ممثل و زميل للمهنة، وأن كان من بلد آخر، مؤكدًا أنه يجب دعم بعضنا البعض، ونتشاطر الأحزان والدعم معا، ويجب أن نتواصل مع جميع الفنانون حول العالم، لافتًا إلى تبادل الثقافات أمر جيد.

وأضاف إمام، أنه يهتم بجمهوره العربي كثيرا، ويسعده امتلاك قاعدة جماهيرية من حول العالم، مشيرًا أنه سعيد للغاية بدعمهم وحبهم المتناهي له، ويحب أن يشكرهم جميعا.

وأنهى حديثه: «أنا أواسي كل محبين الراحل، من محبيه ومعجبيه، وأدعو له بالرحمة والمغفرة، وأيضا أشاطر الأحزان، لأسرة الراحل، وادعو لهم بالصبر والسلوان، رحم الله الفقيد».

معلومات عن زين إمام

زين إمام ممثل هندي، قام بعدة أعمال درامية وكانت من بينها مسلسل «غموض الحب»، الذي تم عرضه على قناة «زي ألوان»، وقام بالبطولة بجانب النجمة الهندية أديتي راثور، في مسلسل «أسيرة قلبي»، وحقق الثنائي نجاحًا كبيرًا، من خلال عرضه على مواقع الترجمة، بجانب عرض مسلسله «حقيقة مرة»، مع نجمة مسلسل «للعشق جنون»، شرينو باريك.

من جدير بالذكر أن زين إمام، بالفعل يهتم بجمهوره العربي، وقام من قبل بمعايدة جمهوره من الوطن العربي بعيد الفطر، باللغة العربية، قائلا: «السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين الله يحفظكم جميعا».