«السياحة»: كشف طبي دوري على العاملين بمطابخ الفنادق والمطاعم السياحية

طالب عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون الرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية، بضرورة التزام كافة المنشآت الفندقية والسياحية بالإجراءات الاحترازية والوقائية والضوابط الصحية التي اتخذتها الدولة بكافة مؤسساتها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، لافتا إلى أن الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية التابعة لوزارة السياحة ستقوم بتكثيف حملاتها الرقابية والتفتيشية المفاجئة على تلك المنشآت، للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق تلك الإجراءات، والمنشأة التي يثبت عدم التزامها بها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وغلقها، مع إيقاف ترخيص المدير المسؤول.

الالتزام بالمعايير الصحية في تجهيز الطعام

وشدد «العاصي» خلال الخطاب الذي أرسله اليوم، إلى عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، على ضرورة التزام كافة المنشآت السياحية باتباع الإجراءات الاحترازية والمعايير الصحية لتجهيز الخامات الغذائية قبل دخولها مرحلة الطهي، مع اتباع طرق الحفظ السليمة بعد الطهي وقبل تقديمها للرواد، لافتا إلى ضرورة تنظيف وتطهير المعدات والأدوات المستخدمة في تجهيز وطهي الطعام، إضافة إلى التأكيد على ضرورة إجراء تحاليل دورية طبية على جميع العاملين المرتبط عملهم بالغذاء لضمان خلوهم من الأمراض.

سمعة السياحة في مصر

وأشار «العاصي» خلال الخطاب، إلى أن الإخلال بهذه الإجراءات يسيء لسمعة السياحة في مصر، والتي بذلت وزارة السياحة والآثار مجهودات كبيرة لعودتها مرة أخرى بعد عناء دام لفترة طويلة، مشددا على ضرورة التأكيد على كافة المنشآت السياحية بتنفيذ واتباع الإجراءات الاحترازية بصورة صارمة، مع العمل على تدريب العاملين بالمنشآت والمحال السياحية على تلك الإجراءات، خاصة أن تلك الأمور تعد من أولويات الرواد واهتماماتهم خلال الفترة الحالية.

من جهته حذرعادل المصري، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، كافة المطاعم السياحية خلال الكتاب الدوري رقم 53 لعام 2021، الذي أرسله اليوم، من التهاون في تطبيق تلك التعليمات حتى لا تتعرض المنشآت لأية مخالفات أثناء مرور لجان التفتيش التابعة لوزارة السياحة.