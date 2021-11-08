شركات دولية تبدأ التفتيش على سلامة الغذاء بالفنادق اعتبارا من الأربعاء

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن ممثلي عدد من الشركات الدولية المتخصصة في مراجعة اشتراطات السلامة الصحية بالمنشآت الفندقية سيبدأون بعد غد الأربعاء في المرور على الفنادق والمطاعم السياحية المصرية، للتفتيش ومراقبة اشتراطات سلامة الغذاء المقدم بتلك المنشآت للنزلاء والمرتادين.

وذكر أن ممثلي تلك الشركات سيقومون بجولات تفتيشية مفاجئة على المنشآت السياحية والفندقية للاطمئنان على تنفيذ كل الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

رفع تقارير لوزارة السياحة

وأضاف رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، لـ«الوطن»، أن ممثلي الشركات الدولية سيرفعون تقاريرهم حول سلامة الغذاء بالفنادق إلى وزارة السياحة والآثار، لاتخاذ ما تراه مناسبا حال وجود تقصير أو إهمال أو عدم مراعاة للاشتراطات الخاصة بسلامة وجودة الغذاء المقدم للنزلاء، لافتا إلى أنه حال أثبتت التقارير وجود خطر على صحة المرتادين والنزلاء فإنه سيتم إغلاق المنشآة.

وأكد «عاقل»، رفع تقرير من المفتشين أيضا إلى إدارة الفندق، في حال كانت المخالفة بسيطة، وذلك للعمل على تلافيها.

3 جهات حكومية تفتش على الغذاء

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إلى أنه بالتوازى مع قيام ممثلي الشركات الدولية المتخصصة بمراجعة اشتراطات السلامة الصحية بالمنشآت الفندقية، فإن لجان وزارات السياحة والصحة والتنمية المحلية عن طريق المحافظات ستقوم أيضا بالمرور بشكل منفصل على المنشآت الفندقية والسياحية، وذلك للتأكد من تطبيق كل اشتراطات السلامة الصحية في الغذاء المقدم للنزلاء، فضلا عن التفتيش عن مدى التزام الفنادق بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والقواعد الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأشاد رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية بالمجهودات التي تقوم بها الدولة للارتقاء بصناعة السياحة، والعمل على تجويد الخدمة المقدمة لنزلاء ومرتادي المنشآت السياحية والفندقية، سواء المصريين أو الأجانب، لافتا إلى وجود تشديدات من جميع الجهات بضرورة التزام الفنادق بالاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.