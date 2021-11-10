هل تغيرت أعراض فيروس كورونا في الموجة الرابعة؟.. «الصحة» تحسم الجدل

استقبلت وزارة الصحة والسكان على الخط الساخن لها 105، مجموعة من التساؤلات المتعلقة بأعراض فيروس كورونا في الموجة الرابعة للفيروس.

وقالت الوزارة إن أعراض فيروس كورونا لم تتغير في الموجة الرابعة، وهي نفس الأعراض منذ بداية انتشار الجائحة والتي تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة والغثيان والصداع وسيلان الأنف واحتقان وفقدان حاستي الشم والتذوق وإحساس بالتعب والأرق وآلام في البطن والعضلات وظهور طفح جلدي.

أعراض فيروس كورونا في الموجة الرابعة

وتابعت الوزارة أن أعراض فيروس كورونا لم تتغير، ولكن ما تغير هو مدة الأعراض على المصابين، وقالت إن ارتفاع درجة الحرارة أصبح أطول وكذلك الكحة أصبحت مصحوبة ببلغم، مضيفة أن الموجة الرابعة لفيروس كورونا تختلف عن غيرها من الموجات الثلاث السابقة فمعظم إصاباتها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة كما كانت في الموجات السابقة.

المنحنى الوبائي

وأكدت وزارة الصحة والسكان على ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدة استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوي على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.

اللقاح لا يزيد المناعة ويخفف أعراض الإصابة بالفيروس

وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين بشأن التسجيل للحصول على لقاح كورونا من خلال موقع الوزارة للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين على نهاية العام الجاري وفقا لخطة الدولة لمواجهة الفيروس، وطالبت الوزارة المواطنين بضرورة الالتزام بالتدابير الصحية اللازمة كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين، وفي حال أخذ اللقاح لا بد من عدم التهاون في الإجراءات الاحترازية لأن اللقاح لا يعطي مناعة تصل إلى 100% ولكنه يخفف من الأعراض في حال الإصابة بالفيروس.