بيتكوين تسجل أعلى ارتفاع في تاريخها.. تعرف على سعرها

سجلت عملتي بيتكوين وإيثر أعلى مستوياتها على الإطلاق اليوم الثلاثاء، بعد ارتفاع مستمر للعملات المشفرة، وعزا بعض المحللين ذلك جزئيًا إلى البحث عن استثمارات للتحوط من مخاطر التضخم.

أكبر عملة رقمية في العالم

وقفزت عملة البيتكوين، وهي أكبر عملة رقمية في العالم، بنسبة 3.6% لتصل إلى 68،513 دولارًا، بينما سجلت إيثر تقدمًا أكثر تواضعًا إلى حوالي 4،840 دولارًا، وبلغت القيمة الإجمالية للرموز الرقمية التي تتبعها CoinGecko حوالي 3.1 تريليون دولار، بحسب منصة العملات المشفرة، التي طالعتها «الوطن».

تحركات العملة المشفرة، تأتي بعدما أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية سماحها لأول صندوق يتعامل في العقود الآجلة للبيتكوين بالولايات المتحدة ببدء التداول الأسابيع المقبلة، بعد تضاعف قيمة البيتكوين أكثر من الضعف منذ بداية هذا العام.

أول دولة بالعالم تتبنى «البيتكوين»

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت السلفادور، أنها ستصبح أول دولة بالعالم تتبنى «البيتكوين» كعملة رسمية، مع اعتماد الدولار الأمريكي كعملة مرجعية للتعامل أيضا، وهو الذي جعلته في 2001 عملتها الرسمية بدل التي طرحتها في 1892 للتداول، بينما تسعى أوكرانيا لتكون الدولة الخامسة في الأسابيع القليلة الماضية التي تُعلن عن وضع قواعد وضوابط تقنن من خلالها التعامل بالعملات الرقمية.

وأصدر بنك الاستثمار «جيه بي مورجان» الأمريكي، في تقرير أن «البيتكوين» برزت كمنافس للذهب، قد يجري تداولها عند مستويات تصل إلى 146 ألف دولار، إذا ترسخت كأصل استثماري آمن.

وفي وقت سابق الشهر الماضي، تم إطلاق صندوق Valkyrie في بورصة ناسداك، حيث خططت الشركة للتداول تحت اسم BTFD، لكنها غيرت رمز الصندوق مرة أخرى إلى BTF.

ويسمح القانون الألماني للأموال التي تم منعها سابقاً من الاستثمار في العملات المشفرة، بتخصيص ما يصل إلى 20% للعملات الافتراضية مثل البيتكوين وغيرها.