موعد حفلة كاظم الساهر ضمن فعاليات موسم الرياض 2021

يبحث كثيرون من محبي الطرب الأصيل، عن موعد عرض حفلة الفنان العراقي كاظم الساهر ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، ومتى يتم طرح تذاكر الحفل في منافذ البيع، لحجز مكان في الحفل، الذي عادة ما يشهد زحاما كبيرا من الجمهور، لاسيما بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال حفلاته السابقة، ومن المنتظر أن يقدم المطرب العراقي خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه، كما عود جمهوره.

موعد عرض حفلة كاظم الساهر موسم الرياض

وأعلنت شركة «بنش مارك»، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، أن حفل كاظم الساهم سيقام يوم الخميس 18 من نوفمبر الجارِ، على مسرح الفنان الراحل أبو بكر سالم، وستُطرح التذاكر مساء اليوم 9 نوفمبر الساعة السابعة مساءً، حيث نشرت الشركة صورة للقيصر وعلقت عليها: «وين جمهور القيصر؟ مستعدين؟.. وأخيرًا كاظم الساهر في موسم الرياض».

كاظم الساهر يحيي حفلًا غنائيًا في دبي نهاية نوفمبر

وسوف يحيي القيصر كاظم الساهر، حفلًا غنائيًا آخر في دبي، يوم الجمعة، 26 نوفمبر، بعد غياب شهر عن الجمهور الإماراتي منذ آخر حفلاته في الإمارات العربية المتحدة، الذي أحياه منتصف أكتوبر الماضي، ضمن حفلات مهرجان إكسبو العالمي.

كاظم الساهر يهنئ المصريين بانتصارات أكتوبر

وكان الفنان العراقي كاظم الساهر هنأ المصريين بذكرى انتصارات أكتوبر العظيمة ونشر فيديو عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، وقال خلاله: «إخوتي وأحبتي في أم الدنيا مصر بمناسبة انتصارات أكتوبر، تهنئة من القلب للشعب العظيم ولجيشه الباسل ولقيادته الحكيمة، دمتم دائما في محبة وسلام».

فعاليات موسم الرياض مستمرة حتى مارس المقبل

وأعلنت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، أن فعاليات موسم الرياض في نسخته الثانية ستستمر حتى شهر مارس المقبل، حيث تقام في 14 منطقة، وتشمل 7500 فعالية، جاء من بينها 70 حفلا غنائيا عربيا، وكذلك 6 حفلات عالمية، و350 عرضا مسرحيا من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى افتتاح مطاعم ومقاهي جدد يصل عددهم إلى 270.