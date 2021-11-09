مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادثين بالبحيرة

أصيب شخصين بجروح متفاوتة وكدمات بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارة جامبو باخري نقل بالكيلو 97 اتجاه الضبعة طريق الإقليمي، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لعمل الفحوصات الطبية اللازمة.

إخطار بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال المستشفى شخصين مصابين بجروح في حادث تصادم سيارة بأخرى بطريق الإقليمي بنطاق ذات المركز، وتم عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية.

تحديد هوية المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة، عمر محمد خليل، 18 سنة، مقيم القليوبية، مصاب بقطع بالذراع الأيمن، حسام عبدالعزيز، 26 سنة، مقيم القاهرة، مصاب بجرح بالوجه واشتباه ارتجاج بالمخ، وجارٍ عمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة للحالات، وتحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

إصابة شاب بحروق

كما أصيب شاب يدعى مصطفى نبيل محمد علي، 30 عاما، مقيم السوالم قبلي التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، بحروق شديدة في الجسم إثر انفجار أنبوبة غاز داخل منزله، وجارٍ التنسيق لتحويله لقسم الحروق للمتابعة.

انقلاب سيارة

لقى شخص مصرعه فيما أصيب 2 آخرين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء حادث انقلاب سيارة ربع نقل مع نفسها بطريق قرية الزاوية بنطاق مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة أبو المطامير يفيد استقبال المستشفى جثة شخص و2 آخرين مصابين بجروح خطيرة في أنحاء الجسم، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

عمل الفحوصات الطبية

بالانتقال والفحص تبين وفاة هايدي عبدالونيس أحمد، 16 سنة، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، فيما أصيبت كل من «محمود رمضان محمود، 23 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، صباح ماهر الشيخ، 23 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم»، وجارٍ عمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.