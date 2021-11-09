أزمة في "التمثيلية" بعد شائعة انتخاب أحمد عبدالعزيز نقيبا.. وبلاغ للنائب العام

تصدر اسم الفنان أحمد عبدالعزيز محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعد أن انتشرت أخبار تفيد بتنصيبه نقيبا للمهن التمثيلية بدلا من الفنان أشرف زكي النقيب الحالي، وذلك بعد ساعات من التجديد النصفي لأعضاء مجلس إدارة النقابة.

كشفت النقابة في بيان، عن أن سبب تلك الزوبعة هو شخص يزعم كونه إعلامي قام بكتابة منشور لدى صفحة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أعلن فيها خبر اختيار أحمد عبدالعزيز نقيبا للفنانين.

بلاغ للنائب العام

وأشارت النقابة إلى أنها ستقدم بلاغا للنائب العام للتحقيق في الأمر، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مروج تلك الشائعة خاصة بعد ما ثبت أنه ليس له علاقة بالإعلام والصحافة.

وفي أول تصريح من الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، قال: "هذه الأخبار مغلوطة، وتهدف لإحداث بلبلة وأزمة في الوسط الفني والثقافي، وسنقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروج تلك الشائعة".

زكي: الشائعة تهدف لإحداث بلبلة في الوسط الفني والثقافي

كما أوضحت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، التفاصيل الكاملة للأزمة، قائلة "لا نعلم من أين أتى هذا المروج بتلك الشائعة، فالفنان أشرف زكي هو نقيب المهن التمثيلية، والانتخابات التي أجرتها النقابة أول أمس، ليس لها أي علاقة بالنقيب ولكنها كانت من أجل اختيار أعضاء مجلس الإدارة، لأن كل 3 أعوام يتم انتخابات تدعى التجديد النصفي وهي لكافة النقابات الفنية".

وأشارت "نهال" إلى أن من ادعى ذلك يحاول تشتيت النقابة وإخراجها من سباق النجاح، الذي تسير فيه طيلة السنوات الماضية بفضل أشرف زكي ومجلس إدارة النقابة، على حد تعبيرها.