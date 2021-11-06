خطوات الإبلاغ عن بائع يرفض استبدال سلعة في «البلاك فرايدي»: غرامة 500 ألف جنيه

أعلن عدد كبير من المحلات عن تخفيضات بمناسبة البلاك فرايدي، وكشف جهاز حماية المستهلك عن مراقبة الأسواق ضد الباعة الرافضين استبدال السلع أو وضع عروض وهمية.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، العقوبة التي وضعها قانون حماية المستهلك، في حالة رفض استبدال سلعة، وكيفية الإبلاغ عن تلك الحالة، في السطور التالية:

عقوبة عدم استبدال السلع

وبحسب قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، المادة رقم 21، للمستهلك الحق في تسليم السلعة للمحل الذي تم الشراء منه، خلال 30 يوما، إذا كانت السلعة، شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله.

ويلتزم المورد في هذه الأحوال بناء على طلب المستهلك باستبدال السلعة أو استردادها مع رد قيمتها دون أي تكلفة إضافية على المستهلك، وكل ذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك أو ما يحدده الجهاز من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام والإجراءات اللازمة لذلك.

ويعاقب صاحب المحل الذي يرفض استبدال السلعة بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز الـ500 ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.

إبلاغ جهاز حماية المستهلك

وفي حالة رفض المورد أو صاحب المصنع، إعادة المنتج، يجب إبلاغ الجهاز من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة «واتس آب» 01281661880 أو من خلال «واتس اب» على الرقم 01577779999، ورقم «واتس اب» للمحافظات 01030000602.

كما يمكن الإبلاغ عن العروض الوهمية عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي Facebook، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للجهاز أو التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.