«هواوي»: مشكلات النقل تكمن في توزيع بيانات الطرق والسكك الحديدية

قال بوب زاو، الرئيس التنفيذي لقطاع النقل بهواوي مصر، اليوم، إن النقل واللوجيستيات يعد من أهم القطاعات التي تلعب دوراً حيوياً في ربط المدن العالمية، ومن ثم دفع مسيرة تنميتها، لذا تضع الشركة تطوير هذا القطاع على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن مشكلات القطاع لا تكمن في البنية التحتية أو قلة الطرق، وإنما في توزيع البيانات والمعلومات المتعلقة بالطرق والسكك الحديدية والركاب على عدة أنظمة مستقلة.

تطوير قطاع النقل

وعلى هامش معرض Cairo ICT 2021، ألقى بوب زاو، الرئيس التنفيذي لقطاع النقل بهواوي مصر، الكلمة الافتتاحية للشركة في ملتقى TransMEA للنقل الذكي، كما شارك بجلسة نقاشية تحت عنوان «قطاع السكك الحديدية: أكثر أماناً وراحة» إلى جانب لفيف من مسؤولي كبرى الشركات العاملة بقطاع النقل والخدمات اللوجيستية، مستعرضًا إمكانيات الشركة في تطوير القطاع وتحويله رقميًا بما يتماشى مع رؤية الدولة الاستراتيجية مصر 2030.

وأضاف أن تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من شأنها دفع عجلة التحول الرقمي في مجال النقل واللوجستيات، ما يساهم في تحسين كفاءة حركة المرور وتقليل الازدحام وضمان أمان الركاب وحصولهم على تجربة متميزة، وهذا الأمر سيتم من خلال تعزيز عملية تبادل البيانات بين مختلف الإدارات اعتماداً على الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة والذكاء الأصطناعي.

إنشاء نظام رقمي متكامل

وقال «زاو»، فيما يتعلق برؤية الشركة لتطوير القطاع، إن هواوي تعمل من خلال خبراتها التي تمتد لأكثر من عقدين في هذا القطاع الحيوي، على إنشاء نظام نقل رقمي متكامل يوفر تجربة متطورة وخدمات لوجيستية أكثر كفاءة، من شأنه تقديم مجموعة من الخدمات والإجراءات الموحدة تحت سقف واحد، بما في ذلك إنشاء هوية المستخدم وتنفيذ إجراءات الشحن والبضائع وإمكانية متابعتها.