«هواوي»: جائحة كورونا أثبتت أن الرقمنة ليست رفاهية

قال كولن هو، رئيس حلول الحوسبة السحابية بمجموعة أعمال المؤسسات بهواوي شمال إفريقيا، اليوم، إن جائحة كورونا فرضت تسريع وتيرة الرقمنة في ظل تزايد الاعتماد العالمي على التكنولوجيا، وأدرك معها العالم أن الرقمنة لم تعد رفاهية، وأن التقنيات الأساسية المطلوبة للتحول الرقمي متاحة اليوم، ومن المتوقع أن يصبح العالم أكثر رقمنة واستدامة وسط التغيرات العميقة التي يشهدها حاليا.

جاء ذلك خلال كلمته في معرض Cairo ICT 2021 المقام خلال الفترة من 7 – 10 نوفمبر 2021، في إطار مشاركة هواوي تكنولوجيز بوصفها الراعي التكنولوجي للمعرض تحت شعار «معًا من أجل خلق قيمة جديدة».

التحول الرقمي أصبح ملحا

وأضاف أن التطور التكنولوجي يسير بوتيرة سريعة؛ نظرًا للتحديات الأخيرة التي يشهدها العالم؛ ما يعكس أهمية التحول الرقمي؛ لذا أطلقت أكثر من 170 دولة رؤيتها الاستراتيجية الرقمية القومية؛ الأمر الذي يمثل إجماعًا عالميًا على ضرورة تحقيق التحول الرقمي لكونه أصبح أمرًاً مُلِّحًا.

التطور الرقمي يعتمد على التكنولوجيا

وأشار رئيس حلول الحوسبة السحابية بمجموعة أعمال المؤسسات بهواوي شمال إفريقيا إلى أن التطور في المجال الرقمي يعتمد على التكنولوجيا الرقمية، وعلينا مواصلة الابتكار وتحقيق القيمة من أجل تطوير التقنيات الرقمية مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والشبكات، التي تعتبر من التقنيات الأساسية لدفع عجلة التحول الرقمي.

ولفت إلى أن استراتيجية هواوي تعمل على مساعدة المؤسسات على تحقيق التحول الرقمي باعتباره من العوامل الأساسية لتنفيذ مهمة هواوي، التي تهدف إلى توفير التقنيات الرقمية لكل شخص ومنزل ومؤسسة من أجل بناء عالم ذكي ومتصل بالكامل.

يذكر أن مشاركة هواوي تكنولوجيز في اليوبيل الفضي للمعرض، تشهد الإعلان عن أحدث حلولها التقنية ومنتجاتها بهدف مساعدة مساعي شركائها في القطاعين العام والخاص على تحقيق التحول الرقمي بمختلف القطاعات والمجالات، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030.