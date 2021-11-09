السجيني: تم تقديم 8.2 مليون طلب تصالح

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه تم تقديم 8.2 مليون طلب تصالح، ويتم حاليا دراسات الحالات التي تقدمت للتأكد من موقف الأشخاص المتقدمين لكي يحصلوا على حقوقهم كاملة، ويكون لديهم رخصة وليس مجرد وثيقة تثبت دفع جدية التصالح.

المادة الأولى من قانون التصالح كانت مثالية للغاية

وأضاف «السجيني» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن المادة الأولى من قانون التصالح كانت مثالية بزيادة، وتم مناقشتها في البرلمان والأغلبية أعلنت الموافقة عليها رغم وجود معوقات فيها، من ضمنها عدم التصالح على الشقق التي تجاوزت قيد الارتفاع أو الشقق التي تم بناها بعد يوليو 2017، لافتا إلى أنه كان من الضروري الحصر قبل صدور هذه الشروط.

لم يتم تحديد موعد لفتح التصالح على المخالفات مرة أخرى

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه لم يتم تحديد موعد آخر لفتح التصالح على المخالفات، ولكن يتم التنسيق بين الجهات الرقابية للتوصل إلى حل من أجل القضاء على المنازل المخالفة وإعطاء حق الدولة، متابعا: «إحنا قريبين من المواطن وإحنا حطينا على خطة اللجنة اللي مصدقين عليها ضرورة الوصول إلى أفضل آلية ممكنة للسماح بالتصالح على المنازل المخالفة بطريقة يستطيع المواطن تنفيذها وتعطي الدولة حقها في نفس الوقت دون أي إخلال».