السيسي: لا سبيل سوى «الاتحاد» لمواجهة التهديدات التي تعصف بمنطقتنا

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة عبر الفيديو كونفرانس لرؤساء أجهزة «المنتدى العربي الاستخباري»، وذلك في إطار أعمال الاجتماع الاستثنائي للمنتدى، الذي يعقد حاليا بالقاهرة، إذ قال «الحضور الكريم يأتي اجتماعكم الاستثنائي اليوم، للتباحث حول التداعيات المحتملة للأزمة الأفغانية، ترسيخًا لمبدأ المسؤولية عن مواجهة التهديدات في إطار العمل العربي المشترك، تحت مظلة المنتدى العربي الاستخباري».

السيسي يبعث رسالة إلى المجتمع الدولي

وأضاف السيسي خلال كلمته: «أبعث برسالة للمجتمع الدولي تؤكد على اتحاد أجهزتنا ومؤسساتنا لتنسيق الرؤى وتوحيد المفاهيم إزاء المخاطر المختلفة والمحتملة، خاصة في ظل ما عكسه الواقع، وأثبته التاريخ بمنطقتنا، من أنه لا سبيل أفضل من الاتحاد، لمواجهة شاملة للتهديدات التي تعصف بمنطقتنا».