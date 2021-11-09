السيسي: ما شهدته الساحة الأفغانية مؤخرا يجب أن يدق ناقوس الخطر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ما شهدته الساحة الأفغانية مؤخرًا، يجب أن يدق ناقوس الخطر، ويتعين التعامل معه بأقصى درجات الاهتمام والجدية، حتى لا نعود مجددًا إلى الوراء، عندما تغافل الجميع عن ما حدث عقب الانسحاب السوفيتي من أفغانستان، وتركوا واحة للإرهابيين كي يخططوا ويتدربوا وينشؤوا دولة داخل الدولة، التي ما لبست أن وجهت نيران سمومها نحو أوطاننا والحضارة الغربية على حد سواء.

السيسي: أدعوكم لتوظيف قدرات أجهزتكم لمتابعة تطورات الأوضاع على الساحة الأفغانية

وأضاف السيسي، خلال كلمة عبر الفيديو كونفرانس لرؤساء أجهزة «المنتدى العربي الاستخباري»، وذلك في إطار أعمال الاجتماع الاستثنائي للمنتدى، الذي يعقد حاليا بالقاهرة، «لذلك فأنني أدعوكم جميعا لتوظيف قدرات أجهزتكم وتركيز جهودكم، لمتابعة تطورات الأوضاع على الساحة الأفغانية، عن كثب وبكل دقة، وما تطرحه تداعياتها من مخاطر على أمننا العربي، للحيلولة دون السماح مجددًا، بإعادة نشاط التنظيمات الإرهابية، وإيجاد ملاذ أمن لها، واستقطاب المزيد من العناصر وتدريبيها والتخطيط لعمليات إرهابية بحرية».

الرئيس يحذر من موجات جديدة للهجرة واللجوء

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة الاهتمام بمعالجة ما يعانيه الشعب الأفغاني، نتيجة الأوضاع المعيشية الحالية، وما يمكن أن ينتج عن ذلك من موجات جديدة للهجرة واللجوء، يصعب على المنطقة تحمل تداعياتها.