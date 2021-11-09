«مدمن» يذبح عمته في نجع حمادي بسبب ثمن «جرعة شابو»

لقيت ربة منزل مصرعها ذبحاً بالسكين على يد ابن شقيقها، قبل قليل، بمدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، تم إخطار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، والتحفظ على جثة المجني عليها تحت تصرف النيابة.

إخطار مدير أمن قنا بذبح ربة منزل على يد ابن شقيقها

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة ربة منزل تُدعى «سيدة محمد محمود»، 60 سنة، بها جرح قطعي في الرقبة، داخل منزلها بدائرة مركز نجع حمادي.

المجني عليها رفضت إعطاء المتهم نقودا لشراء «جرعة شابو»

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم في الواقعة ابن شقيق المجني عليها، عاطل ومدمن تعاطي المواد المخدرة، وأنه أقدم على ذبحها مستخدماً أداة حادة «سكين»، لرفضها إعطاءه ثمن شراء جرعة «الشابو» المخدر.

التحفظ على جثة المجني عليها تحت تصرف النيابة

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، حيث تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.