قبل البيع.. خطوات يجب فعلها قبل الاستغناء عن هاتفك القديم

عند إقبال أحد الأشخاص على بيع هاتفه واستبداله بآخر جديد أو أحدث، يلجأ إلى حذف جميع بياناته من على ذاكرة هاتفه من صور وفيديوهات وملفات خاصة محملة على تليفونه الشخصي، ولكن يبدو أن هذا الأمر وحده لا يكفي وإنما يؤدي إلى وقوع الكثيرين في مشكلة عند بيع هواتفهم المحمولة ويعرضهم لخطر سرقة البيانات.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، أبرز الخطوات التي يجب فعلها قبل الإقبال على بيع الهاتف المحمول وذلك وفقا لما ذكره موقع Compare and Recycle.

خطوات يجب فعلها قبل بيع هاتفك الآيفون

لا تكتفي بمسح الصور والفيديوهات الخاصة بك فقط، وإنما قم بعمل نسخة احتياطية من بياناتك، وقم بإزالة حساب iCloud الخاص بك.

كما يجب عليك أن تعد ضبط هاتفك الآيفون على إعدادات المصنع

قم بتدوين رقم IMEI

قم بإزالة بطاقة SIM الخاص بك والحالات، وبعد الانتهاء من كل ذلك قم بتنظيف هاتفك الآيفون قبل بيعه.

خطوات يجب فعلها قبل بيع هاتفك أندرويد

قم بعمل نسخة احتياطية من بياناتك

قم بإزالة حساباتك وجوجل

أعد ضبط هاتفك الأندرويد على إعدادات المصنع

قم بتدوين رقم IMEI

قم بإزالة بطاقة SIM وواقيات الشاشة

وذكر موقع Compare and Recycle أن أهم شيء يجب فعله قبل بيع الهاتف هو عمل نسخة احتياطية من بياناتك ثم حذف جميع البيانات الموجود على الهاتف الذي ترغب في بيعه، حيث إن هذه الخطوة ستضمن لك ألا تقع بياناتك في الأيدي الخطأ ويمكنك نقلها إلى هاتفك الجديد عند إعداده، ومنها تخزين جميع مقاطع الفيديو والصور ورسائل البريد الإلكتروني التي نرسلها، وجهات الاتصال التي نجريها، وكل التطبيقات التي نستخدمها، ومعلوماتنا الشخصية عندما نتصفح المواقع.

وبعدها يجب إزالة حساباتك مثل حسابات iCloud أو Samsung Cloud أو حساب Google قبل أن تبيع هاتفك، وأعد ضبط جهازك على إعدادات المصنع ويجب إعادة هاتفك إلى إعدادات المصنع الافتراضية وإزالة أي آثار لاستخدامك السابقة.