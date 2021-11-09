السيطرة على حريق قاعة أفراح بالإسماعيلية (صور)

سيطرت الحماية المدنية في الإسماعيلية على حريق محدود، اندلع مساء اليوم الثلاثاء، في قاعة أفراح بنادي «الملاحة» في طريق البلاجات، أدى إلى إصابة شخصين بالاختناق، تم نقلهما للمستشفى.

وتمكنت قوات الحماية المدينة في الإسماعيلية من الفصل بين مكان الحريق وباقي القاعة، لمنع امتداد الحريق إليها واشتعالها بالكامل.

فرض طوق أمني في مكان الحريق وتأمين حركة السيارات

وفرضت قوات الشرطة كردوناً أمنياً حول مكان الحريق، لتأمين حركة سير السيارات على طريق البلاجات، خلال عمل قوات الحماية المدنية والإطفاء على إخماد الحريق.

وقال شهود عيان إن الحريق شب في المنطقة الخلفية لقاعة الأفراح، في مخزن خاص بالقاعة، مما تسبب في اشتعال الحريق بسرعة، لوجود كمية من البلاستيك والأخشاب.

وأضاف الشهود أنه تمت السيطرة على الحريق سريعاً، فيما أصيب شخصان بالاختناق نتيجة استنشاق الدخان المتصاعد عن الحريق، تم نقلهما إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، وأكدت مصادر طبية استقرار حالتيهما.

نقل خطوبة عروسين إلى مكان آخر

وأفاد شهود العيان بأن الحريق اندلع قبل دخول عائلتين لحضور خطبة عروسين داخل القاعة، فيما تم نقل حفل الخطوبة إلى قاعة أخرى، لاستكمال العرس.

وأكد الشهود أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بين أفراد عائلتي العروسين، حيث تمت السيطرة على الحريق تماماً في أقل من ربع ساعة.

3 سيارات إطفاء و3 سيارات إسعاف في مكان الحادث

انتقل علي الفور فريق من الحماية المدنية، مدعوماً بـ3 سيارات إطفاء، إلى مكان الحريق، وتمكنت من فصل مكان الحريق عن باقي القاعة، فيما يجري رجال البحث الجنائي فحص الواقعة لمعرفة سبب الحريق.

ودفع مرفق اسعاف الاسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بثلاث سيارات إسعاف نقلت مصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، لتلقي العلاج اللازم.