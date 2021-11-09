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محمود مسلم

بريد الوطن.. خريف العمر

كتب:

بريد الوطن
09:06 م | الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
خريف العمر

خريف العمر

 إن كنت سترحل فارحل

ولكن على الخاطر يدور سؤال

فأين سأزرع وجدانى فى بئر النسيان؟

وخذ ثوبى الأبيض ولبسنى ثوب الأحزان

أوقف ساعة العاشق كى لا تمر الأيام

وشق قلبى نصفين

نصف يرحل معك

والآخر يضنيه الهجران

ويهل خريف العمر

ولا أزرع ربيع الأحلام

إن كنت سترحل فارحل

ولكن لا ترحل قبل أن تأخذ ذكراك من كل الأيام

إن كنت سترحل

فلن تغير أنظمة

فغير أنظمة الكون ولتمحُ الليل من كلمة اليوم

وأن تشرق الشمس ولا تغيب تحت ظل الليل

ولا يأتى النوم

وأن تدور الدورة الدموية بدون الخفقان

وأن يموت القلب

ولا يعود النبض إلا بعد النسيان

منى حافظ خلف الله

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