بريد الوطن .. حل مشكلتي مع شركة المحمول يا وزير الاتصالات

فوجئت بانقطاع الخدمة الصوتية عن هاتفى المحمول فى نوفمبر الماضى، فتقدمت بشكوى فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ضد الشركة المسئولة عن تشغيل الخدمة، فى شهر أبريل 2021، برقم 2070733، أشكو فيها انقطاع الخدمة الصوتية، دون وجه حق، ورغم أن المدة القانونية للجهاز لحل المشكلات هى 5 أيام عمل، فإن الشكوى تخطت أضعاف المدة الزمنية، وكلما تحدثت للخط الساخن يكون الرد: «الشكوى قيد الفحص والتحقيق»، وحتى الآن لا تزال الخدمة مقطوعة، رغم أن جهاز تنظيم الاتصالات طلب منى مرفقات ومستندات تثبت الملكية وتفعيل الشريحة قبل توقفها، أناشد السيد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات فحص شكواى وإجراء اللازم.

هيثم جمال سيد

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