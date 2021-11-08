بريد الوطن .. ما أروع فرسان الشرطة بالشرقية!

بعد المبادرة الجميلة لرجال الشرطة بالشرقية بالتبرع بدمائهم الطاهرة لإنقاذ المرضى، وبعد أن نالت تلك المبادرة مزيداً من الاحترام والتقدير لرجال الشرطة البواسل، فمن هنا أقول محافظة الشرقية حقاً محظوظة منذ عدة سنوات بقيادات أمنية واعية مستنيرة تمتاز بفن القيادة وفن الذكاء الأمنى وفن الاحترام الجم للقيمة الإنسانية للمواطنين، مما جعل الشرقية أقل محافظات مصر فى معدلات الجرائم الإرهابية والجنائية، ومن الواضح جداً أنه يتم اختيار القيادات الأمنية فى المحافظات «على الفرازة»، وحيث حركة الشرطة الأخيرة تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن مقولة الحركة بركة تنطبق تماماً على حركة الشرطة السنوية، حيث فى الحركة الأخيرة فازت الشرقية بفارسين أمنيين أروع من بعضهما البعض، الفارس الأول اللواء محمد والى مدير الأمن، والثانى اللواء حكمدار المديرية، ومنذ قدوم هذين الفارسين نشاهد مزيداً من التألق لمعظم الإدارات الأمنية بالشرقية، كما تخلصت شرطة المرافق من الكسل وحصلت على لقاح النشاط، مما يجعلها مرشحة لجائزة نوبل، لكن بمنتهى الصراحة إدارة المرور تسير عكس السياسة الأمنية المستنيرة، حيث لا تعمل بالشكل المنوط بها إلا أثناء الفترة الصباحية فقط أثناء مرور السيد مدير الأمن والسيد الحكمدار فى شوارع وميادين الزقازيق، وبعد أن تصل معلومات لرجال المرور بدخول الفارسين الأمنيين الكبيرين إلى مكتبيهما فى مديرية الأمن تعود ريمة إلى عادتها القديمة وتصبح شوارع وميادين الزقازيق فى قمة العشوائية التامة.

طلعت سلامة

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