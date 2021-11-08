بريد الوطن .. أرجوك

لحظة يا زمانى

عدينى من أحزانى

ده الفرح من زمان

فاتنى ونسانى

من فضلك لحظة يا زمانى

ظلمونى الحبايب

وفاتونى وعدوا للبر التانى

وفى الدنيا بقيت وحدانى

من فضلك لحظة يا زمانى

ومين يرجع العمر من تانى

بعد الخريف ما دبل زهر بستانى

وبكى البستانى وزود أحزانى

منين أجيب عمر تانى يا زمانى

بعد جفاف نهر أفراحى

جاوبنى يا زمانى

إسماعيل يوسف عفيفى

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