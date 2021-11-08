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محمود مسلم

بريد الوطن .. أرجوك

كتب:

الوطن
08:57 م | الإثنين 08 نوفمبر 2021
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

لحظة يا زمانى

عدينى من أحزانى

ده الفرح من زمان

فاتنى ونسانى

من فضلك لحظة يا زمانى

ظلمونى الحبايب

وفاتونى وعدوا للبر التانى

وفى الدنيا بقيت وحدانى

من فضلك لحظة يا زمانى

ومين يرجع العمر من تانى

بعد الخريف ما دبل زهر بستانى

وبكى البستانى وزود أحزانى

منين أجيب عمر تانى يا زمانى

بعد جفاف نهر أفراحى

جاوبنى يا زمانى

                                             إسماعيل يوسف عفيفى 

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