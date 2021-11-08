بريد الوطن .. أرجوك
كتب:
الوطن
08:57 م | الإثنين 08 نوفمبر 2021
صورة تعبيرية
لحظة يا زمانى
عدينى من أحزانى
ده الفرح من زمان
فاتنى ونسانى
من فضلك لحظة يا زمانى
ظلمونى الحبايب
وفاتونى وعدوا للبر التانى
وفى الدنيا بقيت وحدانى
من فضلك لحظة يا زمانى
ومين يرجع العمر من تانى
بعد الخريف ما دبل زهر بستانى
وبكى البستانى وزود أحزانى
منين أجيب عمر تانى يا زمانى
بعد جفاف نهر أفراحى
جاوبنى يا زمانى
إسماعيل يوسف عفيفى
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