بريد الوطن.. «لسَّه بدرى».. حكاية أغنية مشهورة

فى مطلع الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان عام 1961 ميلادية الموافق سنة 1380 هجرية دخل الموسيقار عبدالعظيم محمد مكتب الإذاعى محمد حسن الشجاعى مدير الموسيقى والغناء بالإذاعة الكائنة بشارع الشريفين فبادره الشجاعى بقوله: «انت ابن حلال.. جيت فى وقتك.. خذ هذه الكلمات لأغنية كتبها الشاعر عبدالفتاح مصطفى وعليك تلحينها خلال الساعات القادمة لأنها لا بد أن تذاع قبل العيد بأربعة أيام على الأقل، ولا بد من تسجليها خلال الساعات المقبلة»، فاستخار الموسيقار عبدالعظيم محمد ربه وخرج من مكتب محمد حسن الشجاعى إلى مسجد الإمام الحسين وقطع المسافة سيراً على قدميه من شارع الشريفين إلى المسجد بالدرَّاسة، وطوال المسافة كان يفكر فى اللحن، وعندما دخل باب المسجد كان اللحن قد اكتمل فى ذهنه، وبعد أن صلى العصر ذهب إلى بيته وانتهى من اللحن، ثم اتصل بالفرقة الموسيقية والمطربة شريفة فاضل وتم اللقاء فى معهد الموسيقى العربية، وخلال ست وثلاثين ساعة من البروفات والتدريب على اللحن حفظ الجميع الأغنية، ويوم 10 مارس سجلت المطربة شريفة فاضل الأغنية واستمعت لجنة الاستماع للأغنية وأجازت إذاعتها، ويوم 12 مارس عام 1961 أذاعتها الإذاعة، وهذه الأغنية هى أغنية وداع شهر رمضان

إبراهيم خليل إبراهيم

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