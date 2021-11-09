بريد الوطن.. حل مشكلتى فى رؤية طفلى يا سيادة النائب العام

انفصلت عن زوجتى منذ فترة طويلة، ويقيم ابنى الصغير فى حضانة جدته لأمه، وفى عام 2017 حصلت على حكم رؤية لابنى، بعد أن ظللت لا أراه لفترة طويلة، وتم تخصيص يوم الجمعة من كل أسبوع لتنفيذ الحكم فى جمعية سيدى بشر الخيرية، بحيث أرى ابنى ساعة واحدة من الثانية إلى الثالثة عصراً، ورغم صعوبة الوضع فإننى فوجئت مع بدء تنفيذ الحكم بنفور ابنى منِّى، وخوفه الشديد من الجلوس معى، ولا أعرف ما إذا كان السبب فى ذلك هو تخويف جدته منِّى، أم أن هذا وضع طبيعى؟ أناشد السيد المستشار حمادة الصاوى توجيه السيد رئيس نيابة أسرة المنتزه أول بأخذ تعهد على الجدة بعدم تخويف الطفل منِّى، أو أى إجراء مناسب تراه النيابة الموقرة.

هانى محمد سالم

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