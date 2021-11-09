بريد الوطن.. رسالة ود من مواطن لمحافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية د. أيمن مختار قدرك أن تتحمل مسئولية وأعباء محافظة بحجم وقيمة الدقهلية، ولا أشك أنك ككل مسئول فى هذا الوطن يتحمل من النقد أكثر من الثناء، وأنا قُدر لى أن أكون واحداً ممن يحاول رصد أحوال الوطن، وتسليط الضوء على ما هو إيجابى، والإشادة به، ونقل الصورة بدون رتوش للمسئول، ولأن المواطن هنا أشاد بتوفير عدد كبير من الباصات التى أضيفت للمدينة ضمن مبادرة تحيا مصر للرئيس، فهذه إيجابية حدثت على أرض المنصورة، ولكن يتساءل الناس عن لماذا لا يتم نشر كردون المبانى الذى اعتمده المحافظ، ليصبح من اليسير على المواطن الحصول على ترخيص البناء أو التعلية دون أن يقع فريسة فى يد بعض موظفى الوحدات المحلية، كما أن بعض المواطنين الذين قاموا بدفع الـ٢٥% مقدم التصالح يجدون معاناة فى دفع وتسوية باقى المبلغ من قِبل بعض المسئولين، والشتاء معالى المحافظ أظهر أن شوارع المدينة بحالة مزرية، وخاصة شارع محمد فتحى، وسوق ستوتة، والذى لم ينتهِ العمل بهما حتى الآن منذ ما يقرب من 5 شهور، وعن التكاتك وما يحدث من بلطجة من سائقيها وسائقى التاكسى وتحديد الأجرة حسب أهواء البيه السواق، والازدحام الموجود فى مركز استخراج البطاقات فى جديلة، ومعاناة الناس بعد نقل الموقف، كل هذه الأمور ألا تستحق أن تكون لها الكثير من الاهتمام والتكاتف من أجهزة المحافظة، بداية من المحافظ والنواب والأجهزة التنفيذية.

محمد الطربيلى

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