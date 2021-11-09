المشهد الأخير لعروس البحر النافقة.. «مدفن صحي بسفاجا»

انتهت محميات البحر الأحمر، برئاسة الدكتور تامر كمال، مدير المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر، قبل قليل، من دفن عروس البحر النافقة، التي عثر عليها اليوم الثلاثاء، بشواطئ جزيرة «يوتوبيا»، قبال سواحل سفاجا، وذلك بعد 48 ساعة من البحث عنها من خلال دوريات مكثفة لفرق من المحميات.

فريق من محميات البحر الأحمر لمعاينة عروس البحر

كلف الدكتور تامر كمال، مدير المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر، لجنة من باحثي المحميات للانتقال إلى جزيرة «يوتوبيا» بسفاجا، موقع العثور على عروس البحر النافقة، وذلك لإجراء المعاينة والفحص وإعداد تقرير علمي بأسباب النفوق وإجراء عملية الدفن في مدفن صحي.

دفن عروس البحر فى مدفن صحي

انتقل فريق من محميات البحر الأحمر إلى شاطئ جزيرة يوتوبيا قبال سواحل مدينة سفاجا، وانتهت من إجراءات معاينة عروس البحر النافقة، وأسفر تقرير المعاينة والكشف الظاهري صعوبة تشريحها، وذلك لوجودها في حالة تعفن كاملة، وانتفاخ شديد بالبطن، وتم دفنها في المدفن الصحي بطريقة بيئية آمنة.

العثور على عروس البحر بسفاجا

تعود الواقعة عندما تلقت محميات البحر الأحمر بلاغاً من أحد الغطاسين بالعثور على عروس البحر نافقة بأحد الشواطئ بسفاجا، تطفو فوق سطح الماء، وبالاقتراب منها تبين أنها نافقة وفي حالة تعفن وانتفاخ شديد، وعلى الفور، شكلت محميات البحر الأحمر فرق متحركة ودوريات، وأجرت تمشيط المنطقة حتى تم العثور عليها نافقة في جزيرة يوتوبيا، قبال سواحل مدينة سفاجا بالبحر الأحمر.