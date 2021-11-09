خالد جلال: برحيل أحمد خليل نفقد نموذجا فريدا من المبدعين

نعى المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، الفنان القدير أحمد خليل، الذي رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 80 عاما، وبعد رحلة عطاء فنية زاخرة وعظيمة ستظل خالدة في الوجدان.

خالد جلال ينعي أحمد خليل

وقال جلال، إن برحيل الفنان أحمد خليل نفتقد نموذجًا فريدًا من المبدعين، مضيفًا أن اقترابه من الفنان أحمد خليل والعمل معه في العمل المسرحي «إيد واحدة» الذي عرض في احتفالات عيد الشرطة العام الماضي جعله يكشتف جانبًا آخر.

وأوضح جلال، أنه بالرغم من علمه بقدرات خليل الفنية، إلا أنه اكتشف جانبا مضيئا آخر وهو التواضع رغم القدرة والطاقة الجبارة التي تنتابه أثناء العمل، والالتزام والاهتمام بالتفاصيل، والسكينة الإنسانية التي تبدو على ملامحه طوال الوقت.

وتابع جلال، «داعيا الله أنه يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان».

السيرة الذاتية للفنان أحمد خليل

ولد الفنان أحمد خليل بمحافظة الدقهلية عام 1941، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل عام 1965، من أشهر أعماله السينمائية "القتل اللذيذ، امرأة فوق القمة، ناصر 56، ضد الحكومة، فخ الجواسيس، كتيبة الإعدام، المومياء.

أهم الأعمال التى قدمها أحمد خليل

له العديد من الأعمال التليفزيونية منها «هوانم جاردن سيتي، حديث الصباح والمساء، أوبرا عايدة، بوابة الحلواني، ملاعيب شيحة، الجماعة، قلب حبيبة، الست أصيلة، أهل الهوى»، وغيرها من المسلسلات كان أخرها مسلسل «إلا أنا - حكايتى مع الزمان» الذى يعرض حاليا، هذا بجانب مجموعة كبيرة من السهرات التليفزيونية والمسلسلات الإذاعية.

وفاة الفنان أحمد خليل

رحل الفنان أحمد خليل عن عمر ناهز الـ 80 عاما، وقد تم تشيع جنازة الفنان أحمد خليل من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، ظهر اليوم الثلاثاء، علي أن يواري جثمانه الثري داخل مقابر العائلة، فيما لم يتحدد إن كانت أسرته ستقيم عزاء له أم لا خاصة أنه كان وصيته عدم إقامة عزاء له.