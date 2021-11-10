حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 10-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يفكر مولود برج الحوت، بقلبه لا بعقله، ويكره مواجهة الآخرين أو إيذائهم ما دام لديه فرصة لتجنب ذلك، ويصعب عليه رفض طلب أي أحد، فقول كلمة لا أمر صعب بالنسبة له.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

الشمس والمريخ وعطارد في منزل الحظ ويمدك ذلك بالنشاط والطاقة واليقظة الذهنية، فقط لا تعلن خططك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

القمر في منزلك الثاني عشر.. تميل للتأمل ويساعدك ذلك على تحديد المشاكل وأسبابها، فقط ينصحك الفلك أن تتجنب الزهو بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة يسرا، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.