حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 9-11-2021 مهنيا وعاطفيا

لا يخاف أصحاب برج العقرب من التحديات التي تواجههم، فهم يتمتعون بدرجة عالية من القوة والجُرأة كأن قلوبهم من حديد.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

القمر في منزل العلاقات يساعدك أن تنجح في كل مباراة أو منافسة تدخل بها.. اعتمد على ما لديك من يقظة ذهنية.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

فينوس في وضع داعم والفرصة سانحة لتوطيد علاقتك بالأحباب وتقنعهم بما تريد.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة فيروز، ويوافق تاريخ ميلادها 21 نوفمبر.