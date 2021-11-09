حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 9-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج القوس بشخصية نارية، فهو سريع الغضب، إلا أنّه سرعان ما يهدأ ويراجع نفسه.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

القمر في منزلك الثاني.. راجع خطواتك جيدا تفاديا للوقوع في أخطاء.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

تنصحك الأفلاك بالتأني في ردود أفعالك وراجع جيدا أقوالك قبل أن تتفوه بها.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ظافر العابدين، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.