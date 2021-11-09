حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 9-11-2021 مهنيا وعاطفيا

توازن أنثى برج الحوت، بين الأمور بعناية قبل اتخاذ أي قرار، وغالبا ما تتخد هذا القرار بناء على حدسها القوي، إذ إنها ستقوم بتقييم الإيجابيات والسلبيات، ومن ثمّ ستتنبأ بالنتائج في ضوء تحليلها الذي وضعته مسبقا.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

المريخ والشمس وعطارد بمنزل الحظ ويدفعك ذلك للاهتمام بمشروعات خاصة وتساعدك الأفلاك على توطيد علاقتك بالأصدقاء.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

فينوس تدعم علاقتك بمن تحب وتوجه قدراتك ومواهبك للتأثير في الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.