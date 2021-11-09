الموافقة على 26 مشروعاً استثمارياً بـ1.1 مليار جنيه في البحيرة

وافقت اللجنة العليا للاستثمار في محافظة البحيرة، خلال اجتماعها برئاسة المحافظ، اللواء هشام آمنة، اليوم الثلاثاء، على إقامة 26 مشروعاً استثمارياً مختلف الأنشطة على أرض المحافظة، بتكلفة إجمالية 1.1 مليار جنيه، لتوفير نحو 1436 فرصة عمل مباشرةً.

تضم هذه المشروعات إنشاء محطة فرز وتعبئة خضر وفاكهة على مساحة 3680 متراً مربعاً، بتكلفة 17مليون جنية، وتوفر 50 فرصة عمل، وثلاجة خضر وفاكهة على مساحة 520 متراً، بناحية «النمرية»، التابعة لمركز أبو المطامير، بتكلفة 2.33 مليون جنيه، وتوفر 7 فرص عمل.

ميزان بسكول باستثمارات 75 مليون جنيه

كما تتضمن مشروع إنتاج داجني بمشتملاته، على مساحة 2 فدان بناحية وادي النطرون، بتكلفة 4 ملايين جنيه، ويوفر 15 فرصة عمل، ومشروع بداري تسمين بعدد 6 عنابر، بمساحة 8400 متر مربع، وميزان بسكول بمساحة 200 متر، بناحية مركز وادي النطرون، بتكلفة إجمالية 75 مليون جنيه، و5 منافذ بيع مستلزمات إنتاج زراعي، على مساحة 384 متراً، بناحية مركز بدر، بتكلفة 19 ألف جنيه، وتوفر 13 فرصة عمل.

مصنع للغزل والنسيج بتكلفة 27.5 مليون جنيه

وتشمل المشروعات الاستثمارية بمحافظة البحيرة مزرعة تربية مواشي (تسمين) على مساحة 4000 متر، بطاقة 900 رأس، بناحية غرب النوبارية بأبو المطامير، بتكلفة 6.5 مليون جنيه، وتوفر 3 فرص عمل، ومصنع للغزل والنسيج بمشتملاته على مساحة 25 ألف متر، بناحية قرية الشعراوي بأبو المطامير، بتكلفة 27.5 مليون جنيه، ويوفر 225 فرصة عمل.

مجرشة ذرة بتكلفة 3 ملايين جنيه في وادي النطرون

وتتضمن أيضاً مشروع مجرشة ذرة على مساحة 700 متر مربع، بناحية وادي النطرون بتكلفة 3 ملايين جنيه، وتوفر 10 فرص عمل، وثلاجة حفظ خضر وفاكهة على مساحة 2580 متراً، بناحية قرية أم صاير بمركز بدر، بتكلفة 7.52 مليون جنيه، وتوفر 30 فرصة عمل.

وتشمل مشروع إنتاج داجني على مساحة 1000 متر بناحية وادى النطرون، بتكلفة 4 ملايين جنيه، وتوفر 10 فرص عمل، 4 عنابر تسمين أرانب على مساحة 7500 متر، بناحية قرية الشجاعة بأبو المطامير، بتكلفة 5.3 مليون جنيه، وتوفر 8 فرص عمل.