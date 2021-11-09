التعليم تعلن موانع المشاركة في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، موانع المشاركة في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2022، بجميع أنواعها المختلفة «تجاري- فندقي- زراعي - صناعي»، للعام الدراسي 2021-2022.

موانع ترشح رؤساء ومراقبين أوائل للجان امتحانات الدبلومات الفنية

وحددت وزارة التعليم، موانع ترشح رؤساء ومراقبين أوائل للجان سير امتحانات الدبلومات الفنية 2022، في التالي:

- الحرمان من أعمال الامتحانات

- الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة

- أن يكون من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم.

- ألا يكون محالا إلى المعاش قبل انتهاء كافة أعمال الدور الأول.

-ألا يكون من المرشحين للعمل بمراكز توزيع الأسئلة.

- ألا يكون بينه وبين أحد المتقدمين لأداء الامتحان مانع قرابه حتى الدرجة الثانية على مستوى الجمهورية، وحتى الدرجة الرابعة بالنسبة للجنة التي يعمل أو يندب أو يكلف للعمل بها.

درجات القرابة الدرجة الأولى: الأب والأم عند وجود أبناء لهما في هذه المرحلة، والزوج والزوجة.

الدرجة الثانية: الأخ والأخت، والأحفاد بالنسبة للجد والجدة.

الدرجة الثالثة: العم والعمة، الخال والخالة، أبناء الأخ والأخت، وأبناء الأحفاد.

الدرجة الرابعة: أبناء الأخ والأخت، أبناء العم والعمة، أبناء الخال والخالة.

تكليف المرشح بأي لجنة على مستوى الجمهورية

وأكدت وزارة التربية والتعليم، قيام المرشحين من رؤساء ومراقبين أوائل للجان سير امتحانات الدبلومات الفنية 2022، بكتابة إقرار ينص على الآتي:

1- لا يوجد لدي أي مانع من المواقع المذكورة، وأن البيانات الموضحة بعاليه صحيحة وعلى مسئوليتي.

2 - أنه في حالة عدم اختياري فليس لي الحق في التظلم حيث إن تحرير هذه الاستمارة يعتبر ترشيحا وليس اختيارا.

3- في حالة إذا تم تكليفي بلجنة وكانت هذه اللجنة في نفس اللجنة التي عملت بها في العام الماضي أو الذي قبله، أخطر اللجنة المركزية بذلك مباشرة.

4- أقبل العمل بأي لجنة يتم تكليفي بها على مستوى الجمهورية، وأتحمل كامل المسئولية إذا حدث ما يخالف ما سبق.