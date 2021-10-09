رابط تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2021: التحويل متاح لـ4 أيام

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رابط تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2021، والذي بدأ اليوم على موقع التنسيق الإلكتروني لتقليل الاغتراب (التحويلات) ولمدة 4 أيام، على أن ينتهي يوم الثلاثاء 12 أكتوبر، مؤكّدة أنَّه يسمح للطالب الذي تمّ ترشيحه إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الإلكتروني فقط إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر بشرط أن يكون غير مناظر واستيفاء للحد الأدنى المعلن للمعهد، وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

رابط تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2021

وأوضحت وزارة التعليم العالي، رابط تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2021، مؤكّدة عدم وجود تحويلات ورقية، وأن التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط ويكون لمرة واحدة فقط، والالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

وقالت وزارة التعليم العالي، إنَّ التحويلات تكون بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة، وتكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب، خطوا ويسمح للطالب الذي تمّ ترشيحه في عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الإلكتروني فقط إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر، بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع .

خطوات التقديم علي رابط تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2021

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية خطوات تقديم تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2021 وهي كالتالي:-

- الدخول على موقع التنسيق الالكتروني لتقليل الاغتراب (التحويلات).

- تسجيل رقم الجلوس.

- إدخال الرقم السري.

- كتابة الرغبات وفق التعليمات والشروط الخاصة بالحد الأدنى للكليات المناظرة وغير المناظرة.