«التعليم» تكشف موعد تسليم شهادات الدبلومات الفنية للطلاب 2021

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد صدور شهادات الدبلومات الفنية للطلاب الذين أدوا الامتحانات النهائية لعام 2020-2021، مؤكداً أن الشهادات يتم تسليمها للمدارس خلال الأسبوع الجاري.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الوزارة ستخاطب مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات، لإرسال مندوب لاستلام الشهادات وتسليمها للإدارات التعليمية، وبعدها يتم توزيعها على المدارس الفنية لتسليمها للطلاب.

ضرورة مراجعة شهادات الدبلومات الفنية بعد استلامها

وشدد المصدر على أنه يجب على جميع الطلاب ضرورة تسليم الشهادة للكلية التي تم ترشيحهم لها من خلال مكتب التنسيق الإلكتروني للجامعات، موضحاً أن وزارة التربية والتعليم خاطبت خلال الأيام الماضية الجامعات بقبول بيان الدرجات لحين صدور شهادات الدبلومات الفنية.

وأكد المصدر على جميع المديريات بضرورة مراجعة شهادات الدبلومات الفنية بعد استلامها من وزارة التربية والتعليم، والتأكد من مطابقة جميع الدرجات لكشوفات نجاح الطلاب والإبلاغ الفوري عن أي أخطاء في الشهادة.

قبول إخطار الدرجات لحين استلام استمارة النجاح

يذكر أن وزارة التربية والتعليم، خاطبت إدارات شؤون الطلاب بالجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة والأهلية، بضرورة قبول إخطار الدرجات الصادر من إدارة السجلات بالإدارة العامة للامتحانات، مع أخذ التعهد اللازم على ولي الأمر بتسليم استمارة النجاح المؤمنة فور استلامها.

وأكدت الوزارة أنه يمكن للجامعات والمعاهد الذين يتم قبول طلاب التعليم الفني بها، الاستعلام عن مدى صحة البيانات المقدمة من طلاب الدبلومات الفنية من الإدارة العامة للامتحانات، لحين استلام هؤلاء الطلاب استمارة النجاح المؤمنة الخاص بهم.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، اعتمد نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2021، وأعلن نسب نجاح الطلاب، مؤكداً أن الامتحانات عقدت ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً بالتنسيق مع جميع مديريات التربية والتعليم، لافتاً إلى أنه لم يتم رصد أي إصابات بفيروس كورونا بين الطلاب على مدار أيام الامتحانات.