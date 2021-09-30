أسامة ربيع: مرور أكبر عدد من السفن بقناة السويس أمس.. والعائد 22 مليون دولار

أشاد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بمرور أكبر معدل من السفن في قناة السويس، أمس الأربعاء، بعدد 87، موضحًا أنه لولا القناة الجديدة لم نكن نستطيع مرور هذا العدد من السفن.

أسامة ربيع: عبور 87 سفينة من قناة السويس الأربعاء

وأشار «ربيع» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، مع الإعلامي يوسف الحسيني، الذي يُعرض على شاشة «التليفزيون المصري»، إلى أن العدد الذي كان يمر من القناة لم يكن يزيد عن 45 سفينة على الإطلاق، مؤكدًا أنها شهدت أمس مرور 87 سفينة بحوالي 5 ملايين طن، وهذا رقم كبير، مؤكدا أن العائد أمس وصل إلى 22 مليون دولار، وهذا مكسب كبير للخزانة المصرية.

ولفت رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن القناة شهدت مرور 100 سفينة يوميًا بعد أزمة إيفرجيفن: «كنا بنعدي أكتر من 100 سفينة يوميًا، وهذا دليل على قدرة القناة على استقبال أكبر عدد من السفن،»، منوها إلى أن 22 مليون دولار هو عائد القناة يوم الأربعاء فقط، وهو مبلغ جيد لإيراداتها في يوم واحد، ويؤكد أنها قناة المقصد والأفضل لكل السفن.

ملاك السفن يعتبرون قناة السويس أفضل وأقصر طريق

وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن ملاك السفن يعتبرون القناة أفضل وأقصر طريق، وعبور هذا العدد الكبير من السفن يمثل شهادة ثقة في قدرتها على التعامل مع الحمولات الكبيرة، وتأكيد أنها الأفضل والأسرع لجميع ملاك السفن، مؤكدا: «نتعامل مع كل السفن بأسلوب واحد بتعيين أفضل مرشدين ووجود القاطرات حتى لا تعطل باقي السفن».

وشدد الفريق أسامة ربيع على قدرة قناة السويس على استيعاب جميع السفن ذات الحمولات العالية، موضحا: «السفن العملاقة نقوم بتقديم اثنين مرشدين وليس مرشد واحد ويوضع كل الاحتياط من أجل عبور السفن بأمان».

أسامة ربيع: القناة في تطوير مستمر

ونوه الفريق أسامة ربيع إلى أن القناة في تطوير مستمر، وجرى تطوير 16 محطة مراقبة وكذلك الكراكات، ويتم العمل على تطوير الـ40 كيلو في القناة، وتنفيذ اثنتين أخرتين في البحيرات المرة بمسافة 10 كيلو مترات، وتوسعة جهة الشرق وتعميق من 66 إلى 76 قدما، لتحسين الملاحة في الجزء الجنوبي بنسبة 28%، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي .