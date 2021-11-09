خطوات الحصول على لقاح «فايزر» للطلاب الأقل من 18 عاما

ناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلاب تحت سن 18 عاما، بتسجيل أسمائهم للحصول على لقاح كورونا، من خلال موقع التسجيل الخاص بوزارة الصحة والسكان، وذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة رسميا، أنه تم إتاحة التطعيم ضد فيروس كورونا بلقاح فايزر لهذه الفئة العمرية.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات، خطوات تسجيل الطلاب دون 18 عاما عبر موقع تسجيل لقاح كورونا وهي كما يلي:

خطوات تسجيل لقاح كورونا للطلاب أقل من 18 عاما

- الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا.

- الضغط على أيقونه «التسجيل لطلب اللقاح»، قسم «فئات أخرى».

- وبعدها يتم كتابة كل البيانات المطلوبة، والتي تشمل الاسم والجنسية، والرقم القومي، وتاريخ الميلاد، والنوع.

- انقر على خيار الوظيفة ومنها «التعليم».

- قم بكتابة رقم الهاتف، ليتم تلقي رسالة برمز التحقيق على هاتفك المحمول.

- كتابة رمز التحقق واضغط على استكمال.

- اضغط على خيار الموافقة على 3 إقرارات بعد التأكيد على القراءة بعناية، ثم الضغط على «استكمال».

- ستحصل على رقم يمكنك من خلاله متابعة الطلب، ويمكن للطالب بعدها التوجه إلى مراكز التطعيم بالجامعة التابع لها لتلقي اللقاح أو لمراكز تلقي اللقاح المخصصة من قبل وزارة الصحة أو وفق ماتخبره به المدرسة التي يدرس بها.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن وزارة الصحة والسكان سوف تقوم بعمل اللازم ازاء تحديد موعد لكل منهم طبقا للقسم الذي سوف يختاروه.

الجامعات تواصل استعدادتها لتطبيق قرار منع غير الملقحين من الدخول

وفي ذات الصدد، تواصل الجامعات الحكومية والخاصة استعدادتها لتطبيق قرارمجلس الوزراء برئاسة المهندس مصطفى مدبولي بشأن منع غير الحاصلين على لقاح كورونا من الدخول للحرم الجامعي، إلا إذا تقدم الشخص بشهادة «بي سي آر» أسبوعياً، وأكّد عدد من رؤساء الجامعات أنَّه تمّ توفير وتخصيص عدد من الأماكن الجاهزة لتطعيم طلاب الجامعات باللقاحات المخصصة لهم.