توفير أماكن تلقي لقاح فايزر للطلاب الأقل من 18 عاما بالجامعات

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة استعدادتها لتطبيق قرارمجلس الوزراء برئاسة المهندس مصطفى مدبولي بشأن منع غير الحاصلين على لقاح كورونا من الدخول للحرم الجامعي، إلا إذا تقدم الشخص بشهادة «بي سي آر» أسبوعياً تثبت خلو الطالب من المرض أو تقديم موانع عدم الحصول على لقاح كورونا.

وأتاحت وزارة الصحة، بالتنسيق مع الجامعات الحكومية والخاصة خدمة التسجيل للحصول على لقاح كورونا للوقاية من المرض للطلاب الأقل من 18 عامًا، وأكّد عدد من رؤساء الجامعات أنَّه تمّ توفير وتخصيص عدد من الأماكن الجاهزة لتطعيم طلاب الجامعات باللقاحات المخصصة لهم.

تطعيم الطلاب الأقل من 18 عاما بلقاح فايزر

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّه سيتمّ تطعيم الطلاب الأقل من 18 عامًا وحتى 15 عامًا بلقاح فايزر، موضحًا أنَّ الدراسات العلمية التي أجريت على اللقاح أثبتت الفعالية على هذه الفئات، مؤكّداً أنَّه جرى إتاحة التسجيل للطلاب عبر الموقع الإلكتروني وسيتمّ تطعيمهم وفقاً لأماكن محال إقامتهم أو بالتنسيق مع الجامعات في ذات الأماكن التي تمّ تخصيصها للمراحل الأولى من التطعيم للفئات العمرية فوق الـ18 عامًا.

حصر جميع الطلاب الأقل من 18 عامًا بالكليات لتطعيمهم

وأكّد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، أنَّ الجامعة حصرت جميع الطلاب الأقل من 18 عامًا تمهيداً لتطعيمهم بلقاح كورونا، مشيراً إلى أنَّه جرى تخصيص الأماكن لمنحهم التطعيمات الخاصة بهم، مشيراً إلى أنَّه يمكن للطلاب الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة المصرية للتسجيل للحصول على اللقاح .

وقال الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، إنَّ تطعيم الطلاب بمختلف الكليات والعاملين مستمر، مشيراً إلى أنَّ الجامعة حصرت جميع الطلاب غير مطعمين من الفئات العمرية الأقل من 18 عامًا لمنحهم الفترة المقبلة تطعيم ضد المرض بلقاح فايزر، مؤكّداً أنَّ الجامعات ملتزمة بقرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بمنح غير الحاصلين على لقاح كورونا من دخول الجامعة.