«الحديد مش للرجالة بس».. «حبيبة» طفلة تتفوق في رفع الأثقال (فيديو)

«رفع الأثقال مش للرجالة بس، ممكن نتفوق عليهم»، شعار رفعته «حبيبة رمضان»، الطالبة بالصف الثالث الإعدادي، والتي حصدت المركز الثالث في رياضة رفع الأثقال على مستوى الجمهورية.

بدأت «حبيبة» ممارسة هوايتها المفضلة منذ سن مبكرة، وبدأت تدريباتها داخل صالة مركز شباب ناصر، في محافظة بني سويف، في الوقت الذي اهتمت فيه بدراستها، حتى حصدت مركزاً متقدماً على مستوى مدرستها، في الصف الثاني الإعدادي.

ففي صالة البطل الأوليمبي، الكابتن أحمد عبد العزيز، تدريبات شاقة تحت إشرافه، تمارس الطالبة «حبيبة رمضان شحاتة»، 14 عاماً، تدريباتها الأسبوعية على رياضة رفع الأثقال، قائلةً: «الحمد لله حصلت على المركز الثالث في بطولة الجمهورية، وحصلت مرتين على المركز الأول على مستوى المحافظة، وأسعى حالياً للحصول على المركز الأول على مستوى الجمهورية، وإن شاء الله هوصل الأولمبياد، وأشرف بلدي».

بنت بني سويف: هأوصل الأولمبياد وأشرف مصر

وأضافت أنها تتخذ من مدربها، البطل الأوليمبي، مثلاً أعلى لها، كما أعربت عن حلمها أن تحقق ما وصل إليه مدربها، الكابتن أحمد عبد العزيز، الذي مثّل مصر في بطولة الألعاب الأوليمبية.

وتابعت بقولها: «حبيت اللعبة، ووقت قدوم المشروع الأوليمبي في المدارس، اخترت رياضة رفع الأثقال، وشاهدت بطلة مصر سارة سمير، وقلت نفسي أكون شبهها، ورغم ذلك، نسقت بين التدريب والمذاكرة، وقلت لنفسي مش هخلي حاجة تيجي على التانية، وبدل وقت مشاهدة التلفزيون أمارس التدريب ومذاكرتي في مواعيدها».

مدرب «حبيبة»: أتوقع مستقبل باهر لها

وقال الكابتن أحمد عبد العزيز، لاعب الفريق الأول لرفع الأثقال بمنتخب مصر، وأحد المشاركين في الدورة الأولبمبية 2016، مدرب رفع الأثقال بمركز شباب ناصر، إن «حبيبة» لاعبة متفوقة، سيكون لها مستقبل باهر في اللعبة، مشيراً إلى أنها حصلت على المركز الثالث في بطولة الجمهورية، وكان بإمكانها الحصول على المركز الأول، إلا أنه نظراً لحداثة عمرها بمسابقات الجمهورية، ورهبة المشاركة الأولى، أثرت عليها.

وأضاف أن تدريب وتأهيل الأعمار الصغيرة في ممارسة رياضة رفع الأثقال له نظم وطرق تدريبية وبرامج معينة، و«نحمد الله أننا هنا نتبعها، ولدينا هنا عدة مواهب يمكن أن تحصد مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية وتمثيل المنتخب المصري، وهي نتاج المشروع الأوليمبي بالمدارس، والتعاون بين وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة».

والد «حبيبة»: نفسي أشوفها زي سارة سمير

وقال «رمضان شحاتة»، مدير مدرسة والد «الكابتن حبيبة»، كما يُطلق عليها في مركز الشباب: «كنت بتفرج على لقطات للاعبة مصر سارة سمير بالصدفة، ولما حبيبة كلمتني أنها تلعب رياضة رفع الأثقال، شجعتها ووقفت معاها، ودلوقت بأوصلها للتدريب وأرجعها، ومبسوط جداً بيها، لأنها مبسوطة، وفي نفس الوقت حبيبة متفوقة في دراستها»، معرباً عن أمله في أن يرى ابنته مثل سارة سمير، بطلة مصر في رفع الأثقال.