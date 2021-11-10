القصة الكاملة لـ«عروس الدقهلية» العذراء.. قتلت نفسها بـ20 طعنة

3 أيام فقط كانت هي عمر زواج العروس «أميرة علي أبو سالم»، ابنة منطقة السنانية بمحافظة دمياط، والتي انتقلت مع زوجها للإقامة في مدينة الجمالية بمحافظة الدقهلية، والذي لم يتمكن من لمسها طوال 3 أيام، حتى ظن أنها ممسوسة من الجن، وبدأ في البحث لدى المشايخ والمعالجين بالقرآن الكريم لحل أزمة عروسه التي دخلت في حالة اكتئاب شديدة، وكلما اقترب منها عريسها كانت تصرخ، وأكدت أنها تشاهد أشباحا بالمنزل وأن أسرتها طلبت منه إحضار أحد الشيوخ لفحصها والذي أكد أنها «عليها عفريت» ومعمول لها عمل، إلى أن عثر عليها زوجها غارقة في دمائها.

3 أيام زواج لعروس الدقهلية

تزوجت «أميرة» عروس الدقهلية يوم 16 أكتوبر الماضي، ووسط زفاف في حضور الأهل والأصدقاء، إلا أنها أخبرت عريسها أنها ترى أشباحا في الشقة، وأنها مصابة بحالة نفسية سيئة، وفي يوم الثلاثاء 19 أكتوبر ذهب الزوج لإحضار أحد المعالجين بالقرآن من مدينة الجمالية حتى يعالج زوجته، وبالفعل غادر العريس المنزل.

العريس يعثر على زوجته غارقة في دمائها

عاد الزوج ومعه الشيخ، وعندما فتح الشقة وجد عروسه غارقة في دمائها، وخرج في الشارع يصرخ «عروستي مذبوحة» واستوقف توك توك ونقلها إلى مستشفى الجمالية المركزي، والذي أمر بتحويلها فورا إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة لعلاجها بعد أن تبين وجود جرح ذبحي في رقبة العروس، بالإضافة إلى وجود طعنات متعددة في اليد اليسري والصدر والبطن، بإجمالي 20 طعنة.

النيابة العامة تعاين البيت وتعثر على أسلحة بيضاء

انتقل فريق من النيابة العامة بميت سلسيل تحت إشراف المحامي العام لنيابة شمال الدقهلية الكلية، إلى شقة العروس، وتبين وجود سكينتين عليهما آثار دماء العروس المصابة، وفوجئ فريق النيابة بوجود رش ملح في كل مكان من دخول المنزل حتى داخل شقة العروس، كما فحصت كاميرات المراقبة في المكان ومحيط المنزل ولم يظهر وجود أي تحركات غريبة.

العروس تكشف لغز إصابتها بعد إفاقتها

سألت النيابة العامة الزوج «العريس» والذي نفى علمه بمن أصاب زوجته، وظل الأمر لغزا لأن العروس دخلت في غيبوبة متأثرة بإصاباتها ولم تفق منها إلا بعد 3 أيام من العلاج، وفور إفاقتها انتقلت النيابة العامة إليها، وبسؤالها أكدت أنها هي من أحدثت إصابتها، وأنها أرادت التخلص من حياتها، وأنها يوم الواقعة شعرت باكتئاب شديد، مؤكدة أن الزوج لم يدخل بها وأنها ما زالت عذراء وأنها كانت تشعر بالاختناق كلما اقترب منها.

وكشف تقرير الطب الشرعي أن اتجاه الجروح والجرح الذبحي بالرقبة تتناسب مع أقوال العروس.

وفاة عروس الدقهلية

وتوفيت «عروس الدقهلية» بالأمس، وتسلمتها أسرتها بعد الانتهاء من تشريحها بمستشفى المنصورة الدولي لدفنها بمقابر الأسرة في السنانية بمحافظة دمياط.