«تجارة الإسكندرية» تمد تسجيل مقررات الساعات المعتمدة.. الموعد والشروط

أعلنت كلية التجارة جامعة الإسكندرية، عن مد فترة التسجيل للمقررات الدراسية للطلاب الدارسين بنظام الساعات المعتمدة لفصل الخريف للعام الجامعى 2021/2022 لطلاب المستوى الثاني والمستوى الثالث «انتظام، انتساب انجليزى، فرنسى»، بعدما كان من المقرر انتهاء التسجيل غدا الثلاثاء، حيث تقرر مد فترة التسجيل لطلاب المستوى الثاني والمستوى الثالث للطلاب الدارسين بنظام الساعات المعتمدة حتى يوم الخميس 11 نوفمبر الجاري، وذلك نظرا للضغط الشديد على نظام التسجيل الإليكتروني .

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية خطوات تسجيل المقررات لطلاب الساعات المعتمدة في كلية التجارة جامعة الإسكندرية، وذلك حتى لا يعدوا منسحبين من ذلك الفصل الدراسي.

خطوات تسجيل المقررات في كلية التجارة جامعة الإسكندرية

- على جميع الطلاب سرعة الدخول على الرابط التالى.

http://mis.alexu.edu.eg/umisapp/registration/ed_login.aspx

- تسجيل المقررات الدراسية عبر ذات الرابط.

- طبع استمارة تسجيل المقررات.

- تسليمها إلى شئون الطلاب مع إيصال سداد الرسوم الدراسية

تسجيل شعبة التخصص قبل المقررات

وأكدت كلية التجارة جامعة الإسكندرية، أن الطلاب الذين لم يحددوا شعبة التخصص حتى الآن عليهم سرعة تحديد شعبة التخصص بشئون الطلاب وتسجيل المقررات وإلا اعتبروا منسحبين من فصل الخريف.

نظام الساعات المعتمدة

جدير بالذكر أن نظام الساعات المعتمدة يعتمد على تسجيل الطالب في عدد ساعات دراسية خلال كل فصل دراسي، حيث يبدأ الفصل الدراسي الأول «الخريفى»، مع بداية الدراسة ولمدة 15 أسبوعاً على الأقل ويمكن للطالب أن يقوم بدراسة عدد ساعات معتمدة تتراوح بين إثنى عشر ساعة و إحدى و عشرين حسب قدراته وإمكاناته وتقدمه الدراسي.

وينطلق الفصل الدراسي الثاني «الربيعي»، بعد انتهاء إجازة نصف العام ولمدة 15 أسبوعاً على الأقل ويمكن للطالب أيضاً أن يقوم بدراسة عدد ساعات معتمدة تتراوح بين إثنى عشر ساعة معتمدة وإحدى وعشرين حسب قدراته وإمكاناته وتقدمه الدراسي.