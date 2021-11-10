مأساة أم تفترش الرصيف بـ7 أطفال: «جوزي طلقني ورماني في الشارع»

«أنا ماليش حد في الدنيا غير ربنا وقاعدة في الشارع أنا وعيالي الـ7 بقالي أسبوع بعد ما طردني طليقي من الشقة ومش عارفة أروح فين».. مأساة روتها «مها.إ» صاحبة الـ33 عامًا (مطلقة)، بعد أن طردها طليقها من شقتها الكائنة بمنطقة المعصرة جنوب القاهرة، لتتوجه إلى ميدان الشهداء بمدينة حلوان وبرفقتها أطفالها الـ7 لتجلس بهم، أملا في البحث عن مكان يؤويها وأطفالها.

المعاناة الأولى

تقول الأم في نبرة حزينة وحسرة على مأساتها التي تعيشها برفقة أطفالها الـ7: «أنا كنت متزوجة وأنجبت 4 أولاد وبعدها عانيت معه كثيرًا بسبب قلة الإنفاق علينا وعلى أطفاله وتعرضت للإهانة والضرب عدة شهور، ثم رفعت دعوى طلاق ضده حملت رقم 2890 لسنة 2018، وأخذ طليقي منى أطفالي على أمل أن أشوفهم كل شهر، وتركت منزل الزوجية وأقمت مع والدتي وبدأت أشتغل خادمة في أحد المنازل ثم بدأ في الامتناع عني برؤية الأطفال، ثم فوجئت في يوم من الأيام أحضر لي الأطفال وتركهم وفر هاربًا».

تفترش الرصيف بـ7 أولاد

وتضيف لـ«الوطن» في مكالمة هاتفية: «تعرف علي أحد الأشخاص وتزوجنا بوثيقة رسمية وأنجبت منه 3 أطفال آخرين، وتم تطليقي بسبب خلافات زوجية بيننا، ثم نشبت بيني وبين والدتي مشادة كلامية بسبب كثرة المصاريف على أطفالي الـ7 قالي إحنا مش هنقدر على رعاية الأطفال دول كلهم، وتركت منزل أسرتي واتجهت إلى ميدان الشهداء بحلوان وافترشت الرصيف أملا في أن أجد مكانا أسكن به والآن أنا مشردة وأنام في الشارع ومعي طفلة رضيعة لم يتخطَ عمرها شهرين»، مكملة: «طليقي كان دائم التعدي على الأطفال، وكان بيعاملهم معاملة سيئة، وتسبب في كسر قدم أحد أطفالي، وكان يحاول إجبار طفلي إنه يوزع له مخدرات ولما كنت اعترضت كان ينهال عليا بالضرب المبرح وحتى الآن برفقتي 7 أطفال أعاني في تربيتهم ورعايتهم ولم يجد لي مسكن».