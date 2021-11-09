وزير النقل يلتقي رئيس «سيمنز» لمتابعة تنفيذ القطار الكهربائي السريع «العين السخنة - مطروح»

التقى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، رولاند بوش رئيس شركة سيمز الألمانية العالمية لمتابعة تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع «العين السخنة - العلمين - مطروح» ودعم التعاون المشترك في تنفيذ شبكة القطارات الكهربائية السريعة في مصر بإجمالي أطوال حوالي 2000كم.

رئيس «سيمز» يشيد بنجاح مؤتمر النقل الذكي

في بداية الاجتماع، أشاد رئيس «سيمز» بالنجاح الذي يشهده معرض ومؤتمر النقل الذكي «TrANS MEA 2021» وبحجم المشاركة الفعالة من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل.

وأكّد الالتزام التام بتنفيذ جميع أعمال الأنظمة للمشروع، والمتمثلة في إشارات، واتصالات، وأعمال السكة، وأعمال كهروميكانيكية، وغيرها، إضافة إلى تصنيع وتوريد الوحدات المتحركة بكل أنواعها التي تشمل القطارات السريعة، والقطارات الإقليمية، والجرارات الكهربائية، وكذلك توريد وتركيب أعمال السكة (القضبان – المفاتيح)، فضلاً عن تصميم الورشة وتوريد وتركيب معداتها وفقاً للتوقيتات المحددة بالتزامن مع الأعمال المدنية والإنشائية لجسر ومحطات المشروع الجاري تنفيذها بواسطة كبريات الشركات المصرية الوطنية.

توقيع عقد خط «السادس من أكتوبر- أسوان»

ثم تطرقت المباحثات الى المفاوضات الجارية بين الجانبين لسرعة توقيع عقد الخط الثاني من الشبكة وهو خط «السادس من أكتوبر- أسوان» والخط الثالث وهو خط «الغردقة - سفاجا- قنا - الأقصر» ليمثل هذا التعاون انطلاقة كبرى في مجال التعاون المشترك.

وأكّد وزير النقل، أنَّ توجيهات القيادة السياسية بضرورة إنشاء مصانع للشركات العالمية مثل «سيمنز» في مصر لتكون نواة للصناعة العالمية سواء للسوق المصري أو لأفريقيا أو للشرق الأوسط، وكذلك توطين صناعة النقل مع المصانع والشركات المصرية مثل «سيماف» أو «نيرك» المصرية الوطنية، إضافة ضرورة تعظيم وتدعيم الصناعات المحلية المغذية لمشروعات قطاع النقل لتعظيم الصناعات المصرية المغذية بقطاع الإنشاءات لدعم المكون المصري المحلي.

وأكّد رئيس شركة «سيمز» الألمانية التعاون مع وزارة النقل في توطين هذه الصناعة في مصر لتكون البوابة التي يتمّ الانطلاق منها إلى إفريقيا.