«الداخلية» تكشف تفاصيل تحرش سائق ميكروباص بفتاة وتقبض عليه

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل تحرش سائق بفتاة أثناء استقلالها الميكروباص بجواره في القاهرة، قائلة، في بيان لها، إن «إحدى الفتيات تعرضت للتحرش على يد سائق حال قيادته مركبة ميكروباص».

وأوضحت «الداخلية» أنه بالفحص تبين قيام طالبة مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة بتحرير محضر بقسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة لتضررها من قائد سيارة ميكروباص لقيامه بالتحرش بها أثناء استقلالها السيارة معه بالكرسي المجاور له.

وأكدت الوزارة أنهم تمكنوا من تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة الصف في الجيزة.

وأشارت الداخلية إلى أنه عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبطه حال استقلاله المركبة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تفاصيل الواقعة.. تحرش السائق وتصوير الجريمة

وكانت الفتاة، قد نشرت مقطع فيديو أمس، قالت فيه: «كنت راكبة التجمع من موقف الحصري، مكنش فيه غير مكانين جنب السواق وأنا ركبت، وفيه بنت جنبي، وفي نص الطريق، حاسيت بحاجة على رجلي، وأنا مش عاوزة أعمل شوشرة عشان مظلموش، فتراجعت للخلف».

وأضافت «لكن كان مصمم برضو لحد ما قررت أطلع تليفوني وأصوره على الأقل آخد حقي بشكل قانوني، إيده كانت مش ثابتة وكان عمال يديني في جنبي».

وتابعت: «هو طبعا مش بيديني في جنبي هو عاوز يلمس أي حتة وخلاص، فصوَّرت اللي صوَّرته وخوفت أوجه الفون عند وشه، ولما كله نزل قولت هنزل، لسه باخذ شنطتي فلاحظ إن الكاميرا مفتوحة فشد إيدي ومرضيش إن أنزل، وقالي: يا تيجي معايا يا تجيبي التليفون، ففضلت أقاوم ونطيت من العربية، وأول ما نزلت صورته وصورت العربية».