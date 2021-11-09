الداخلية تلقي القبض على سائق الميكروباص المتحرش بالطالبة رانيا

أعلن الإعلامي رامي رضوان، أن وزارة الداخلية ألقت القبض على السائق الذي تحرش بالطالبة رانيا سليمان، داخل سيارة ميكروباص، وذلك خلال تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقال ر ضوان: «عقب عرض واقعة التحرش التي تعرضت لها رانيا في حلقة اليوم من مساءDMC، تلقينا منذ قليل مكالمة من وزارة الداخلية، تؤكد أنه تم إلقاء القبض على السائق المتحرش».

شكرا وزارة الداخلية

وأضاف «رضوان»، خلال التدوينة: «شكرا وزارة الداخلية، كنت واثق في سرعة تحرككم وإلقاء القبض على المتحرش الملعون في أقل من 24 ساعة، كل التحية لرانيا وحسن تصرفها وصديقتها التي نصحتها بالتصوير كدليل قاطع، وأسرة رانيا المحترمة التي دعمتها في عمل بلاغ وفضح المتحرش وعدم التفريط في حقها»، مختتمًا التدوينه بهاشتاج «لعنة الله على كل متحرش».

تفاصيل واقعة التحرش

وكانت الفتاة، قد نشرت مقطع فيديو أمس، قالت فيه: «كنت راكبة التجمع من موقف الحصري، مكنش فيه غير مكانين جنب السواق وأنا ركبت، وفيه بنت جنبي، وفي نص الطريق، حاسيت بحاجة على رجلي، وأنا مش عاوزه أعمل شوشرة عشان مظلموش، فتراجعت للخلف، لكن كان مصمم برضو لحد ما قررت أطلع تليفوني وأصوره على الأقل آخد حقي بشكل قانوني، إيده كانت مش ثابتة وكان عمال يديني في جنبي».

وتابعت: «هو طبعا مش بيديني في جنبي هو عاوز يلمس أي حتة وخلاص، فصورت اللي صورته وخوفت أوجه الفون عند وشه، ولما كله نزل قولت هنزل، لسه باخذ شنطتي فلاحظ إن الكاميرا مفتوحة فشد إيدي ومرضيش إن أنزل، وقالي: يا تيجي معايا ياتجيبي التليفون، ففضلت أقاوم ونطيت من العربية، وأول ما نزلت صورته وصورت العربية».