درة تنعى جدتها بكلمات مؤثرة بالفرنسية: كنت بتمنى أحضنك ولو لآخر مرة

بكلمات مؤثرة مكتوبة باللغة الفرنسية، نعت الفنانة التونسية درة جدتها «صوفي» التي توفيت أمس، وذلك بمنشور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلة: «كم تمنيت أن أراك، أنظر لوجهك الجميل رغم الزمن والتجاعيد، كنت أريد أن أحتضنك ولو لآخر مرة، أستمع إلى كلماتك الطيبة والحنينة.. مرة أخيرة يا أمي صوفي، لا أصدق».

وأضافت «كنت أظن أنك خالدة كجمالك.. كان نفسي أسمعك عزف البيانو بطريقتك ولو لمرة أخيرة.. كان نفسي أودعك وأشوف ضحكتك الحلوة ولو آخر مرة.. أحبك وأحزن بعمق.. لله يا جميلتي، لله، أو وداعا جدتي، رحمك الله».

واختتمت درة باللغة العربية قائلة «الله يرحمها ويدخلها فسيح جنّاته»، ونشرت درة عددا من الصور لجدتها الراحلة منها بعض الصور معها في طفولتها.

درة تواصل تصوير «جدران»

ومن جهة أخرى، تواصل درة تصوير فيلمها الجديد «جدران»، بعد نجاح مسلسلها الأخير بـ حكاية «غالية» من مسلسل «زي القمر»، والتي لاقت ردود فعل إيجابية بعد عرضها، وتلعب درة دور ليلى بطلة الفيلم ويشاركها البطولة كل من أحمد بدير وفراس سعيد ونيكولا معوض وهند عبد الحليم، ويعتبر فيلم جدران هو التعامل الثالث لـ«درة» مع الشركة المنتجة بعد مسلسل «صديق العمر» وفيلم «الكاهن»، والمتوقع عرضه قريبًا، حيث نشرت البرومو الخاص به بالفعل، ويدور الفيلم في إطار رعب تشويقي، حول صراع القوى الخفية للتحكم في الاقتصاد العالمي من خلال حرب المعلومات.

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