درة تواصل تصوير فيلمها الجديد «جدران»

تواصل الفنانة درة تصوير فيلمها الجديد «جدران»، بعد نجاح مسلسلها الأخير بـ حكاية «غالية» من مسلسل «زي القمر»، والتي لاقت ردود فعل إيجابية بعد عرضها، ونشرة درة صورة من كواليس تصوير العمل الجديد عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

درة داخل كواليس فيلمها الجديد «جدران»

وظهرت الفنانة درة، في كواليس تصوير فيلمها القادم«جدران»، وهو من إنتاج شركة للمنتج cinepro - ياسر صلاح وعثمان أبو لبن، وينتمي لنوعية أفلام الرعب، و قصة ياسر صلاح سيناريو وحوار أحمد وهيثم الدهان وإخراج محمد بركة.

درة تجسد دور ليلي في فيلم جدران

وتلعب درة دور ليلى بطلة الفيلم ويشاركها البطولة كل من نيكولا معوض وأحمد بدير وفراس سعيد وهند عبد الحليم، ويعتبر فيلم جدران هو التعامل الثالث لـ«درة» مع الشركة المنتجة بعد مسلسل «صديق العمر» وفيلم «الكاهن»، والمتوقع عرضه في موسم الشتاء القادم.

معلومات عن فيلم الكاهن

فيلم الكاهن بطولة درة وحسين فهمي وجمال سليمان ومحمود حميدة وإياد نصار وفتحي عبد الوهاب ومن تأليف محمد ناير و إخراج عثمان أبو لبن، ويدور الفيلم في إطار رعب تشويقي، حول الصحفية فيروز، التي تعاني من اضطرابات زوجها النفسية، ومع وقوع جريمة قتل غامضة؛ تنقلب حياة الزوجين رأسا على عقب.

درة تتحدث عن نجاح حكاية غالية من مسلسل «زي القمر»

قالت الفنانة التونسية درة، إنها سعيدة للغاية بنجاح حكايتها بمسلسل «زي القمر»، ويدور المسلسل، في حكايات منفصلة، عبارة عن خمسة حلقات لكل حكاية، ويعبر في جميع حكاياته عن قضايا نسائية يناقشها بشكل اجتماعي ويمثل نماذج مختلفة للمرأة المصرية في مختلف حالاتها.

العمل من تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي وإنتاج مها سليم، ويشارك درة بطولتها كل من مراد مكرم وفرح يوسف وفراس سعيد وأحمد حلاوة.